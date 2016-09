Serys faz ataques a Emanuel; Julier lembra que Wilson bebeu água suja

G1 Procurador Mauro, Wilson Santos, Julier Sebastião, Emanuel Pinheiro e Serys Slhessarenko se confrontaram no debate realizado na noite deste quinta pela TVCA

A candidata a prefeita de Cuiabá Serys Slhessarenko (PRB) se destacou no debate da TVCA, exibido entre a noite de quinta (29) e a madrugada desta sexta (30), ao usar de ironia para atacar o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB). O peemedebista, que tem aparecido como primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, também foi atacado por Julier Sebastião (PDT) enquanto Wilson Santos (PSDB) e Procurador Mauro (Psol) evitaram os confrontos, focando suas intervenções em propostas para administrar a Capital e com isso, deixaram os embates para os blocos finais.

Antes de confrontar Emanuel, Serys também criticou a própria TVCA ao denunciar a exclusão de Renato Santtana (Rede) do debate baseado no critério de representação parlamentar e percentual nas pesquisas. O candidato até buscou a participação na Justiça, mas não obteve sucesso.

Ao perguntar sobre a capacidade de fiscalizar a adminstração municipal, Serys lembrou que Emanuel costumava elogiar o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o ex-secretário de Estado Eder Moraes, ambos presos por envolvimento em esquemas de corrupção, pela execução das obras da Copa. "O senhor não viu o que acontecia debaixo das suas sobrancelhas", declarou a candidata, se referindo à característica marcante do adversário.

Serys também afirmou que Emanuel declara gastos de R$ 3 milhões enquanto sua arrecadação está em pouco mais de R$ 800 mil. Depois, utilizou a constatação para dizer que os grandes escândalos de corrupção são originados pelas dívidas de campanha. "Não tolero a corrupção. Sou autora da lei da delação premiada, que está ajudando a passar o Brasil a limpo", completou.

Já Julier aproveitou para acusar Emanuel de dever IPTU da sua residência e escritória de advocacia. O peemedebista negou com veemência, entregando documentos que comprovariam o contrária para a jornalista Luzimar Collares, que mediou o debate.

Julier também constangeu Wilson ao questionar os motivos da demissão de Emanuel, que foi secretário municipal de Transportes quando o tucano foi prefeito de Cuiabá. Neste caso, o candidato do PSDB optou por elogiar a atuação do adversário e alegar motivo de foro íntimo para o desligamento.

Água suja

Ao abordar o tema CAB, Julier lembrou do episódio ocorrido nas eleições de 2008, quando Wilson tomou um copo de água suja oferecido pelo então candidato Walter Rabello (já falecido), durante o debate eleitoral para Prefeitura de Cuiabá. "A água era tão suja quanto a privatização da Sanecap", pontuou.

Além disso, Julier lembrou que tanto Wilson quanto Emanuel são ligados ao ex-prefeito Chico Galindo (PTB). O petebista, que assumiu quando o tucano renunciou ao cargo de prefeito da Capital para disputar o Governo do Estado e providenciou a concessão da Sanecap, hoje apoio o candidato do PMDB.

Licenças

Wilson se voltou contra o Procurador Mauro ao afirmar que o esquerdista, que disputa eleições subsequentes desde 2006, ficou praticamente dois anos licenciado do serviço público e embolsou neste período quase R$ 500 mil sem trabalhar na Fazenda Nacional. O candidato do Psol justificou as licenças dizendo cumpre a legislação eleitoral, lembrando que não pode abrir mão do salário porque representa sua única fonte de renda.

Considerações finais

Nas considerações finais, Wilson atacou Emanuel e o Procurador Mauro. Disse que o peemedebista representa o grupo que destruiu Cuiabá e classificou o candidato do Psol como nefelibata, que significa "quem vive nas nuvens" devido as propostas de esquerda que considera inexequiveis. Ambos pediram direito de resposta, o que foi negado pela organização do debate.