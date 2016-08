Serys lembra Sanguessugas, Julier cita trajetória e Emanuel mira saúde

Reprodução Wilson usou programa para mostrar apoios e pediu para comparar seus feitos aos dos adversários

No programa eleitoral desta quarta (31), pela manhã, o candidato Wilson Santos (PSDB) teve apoio do governador Pedro Taques (PSDB) e seus secretários. Emanuel Pinheiro (PMDB), por sua vez, fez propostas para a saúde. Julier Sebastião (PDT) mostrou sua trajetória de vida e a ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) lembrou o escândalo dos Sanguessugas. Os candidatos procurador Mauro (Psol) e Renato Santtana (Rede) repetiram os programas de ontem (30).

O tucano começou falando de sempre seguir em frente apesar de tropeços e aprendizagem. Pediu para compará-lo e os seus feitos aos dos demais candidatos.

Na área da Saúde, o peemedebista prometeu melhoria no atendimento, assim como qualificar os profissionais. Emanuel promete concluir a construção do novo Pronto-Socorro e as UPAs do Jardim Leblon e Verdão. Além disso, ele defende que policlínicas e unidades odontológicas funcionem 24h.

Nascido em Chapada dos Guimarães e filho de lavradores, Julier pontua que sempre estudou em escola pública e com “esforço” conseguiu ingressar na UFMT para cursar Direito. “Fui advogado, procurador e juiz federal por quase 20 anos. Essas são minhas credenciais com as quais me apresento”, salienta.

Serys, por sua vez, lembra que tentaram envolver seu nome no escândalo dos Sansguessugas num dossiê falso, em 2006. A ex-senadora chegou a ter o nome envolvido no escândalo, relacionado à descoberta de uma quadrilha que tinha como objetivo desviar dinheiro público destinado à compra de ambulâncias superfaturadas, e o “lucro” do esquema era compartilhado entre os envolvidos. Na época, Serys foi inocentada na CPI Mista.

Os candidatos Procurador Mauro (Psol) e Renato Santtana (Rede) veicularam os programas de ontem. O postulante do Psol acredita que o “olho no olho” atrai vários eleitores, mesmo com campanha considerada modesta. Já no programa do historiador Renato Santtana (Rede), a porta-voz nacional do partido, Marina Silva, pediu voto para o candidato.