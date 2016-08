Serys põe Emanuel em “saia-justa” ao indagar aposentadoria aos 37 anos

Gilberto Leite Serys Slhessarenko questiona Emanuel Pinheiro sobre FAP e coloca candidato em saia-justa na TV

Dois temas considerados polêmicos foram abordados nos blocos finais do debate entre os seis candidatos a prefeito de Cuiabá, promovido pela TV Record, do grupo Gazeta de Comunicação, na manhã desta segunda (29). A candidata Serys Slhessarenko (PRB) aproveitou para questionar Emanuel Pinheiro (PMDB) sobre o recebimento do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP), colocando o peemedebista em saia-justa.

Além disso, a contratação de cabos eleitorais para trabalhar na administração municipal foi contestada pelo Procurador Mauro (Psol) ao defender a realização de concurso público.

Serys lembrou que em 1995, quando exercia mandato de deputada estadual, apresentou projeto de lei para extinguir o FAP. Depois, acusou Emanuel de ter “dado um jeitinho”, em 2002, para se aposentar aos 37 anos. Ressaltando que o governo federal quer aumentar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos. Ela perguntou quanto o adversário está ganhando.

Sem responder que o FAP está em R$ 25,3 mil, Emanuel negou ter “dado jeitinho” para receber o benefício. Alegou ter contribuido com o Fundo e que o recebimento é legal. “Nunca legislei em causa própria nem criei lei para me beneficiar. Faço jus ao benefício, porque recolhi a contribuição”, sustentou.

Na réplica, Serys declarou que o FAP pode ser legal, mas é imoral. Além disso, fez questão de dizer que foi deputada estadual por três mandatos e senadora, mas abriu mão de qualquer aposentadoria inerente aos cargos. “Recebo somente a aposentadoria como professora da UFMT. Se fosse como Emanuel Pinheiro, poderia estar recebendo R$ 60 mil hoje”.

Já o procurador Mauro perguntou para Serys sobre a importância de realizar concurso público, afirmando que a Prefeitura de Cuiabá tem 7 mil contratados. Segundo ele, a maioria são cabos eleitorais preocupados em atender os políticos que os colocaram nos cargos e sem compromisso com a população.

A candidata do PRB concordou com a necessidade de realizar concurso público e afirmou ainda que a prefeitura não é o lugar para cabos eleitorais que ajudam os candidatos em busca de benefícios pessoais. “Quero gente dedicada e qualificada. Por isso, sou favorável à realização de concurso público”, concluiu.

