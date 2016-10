Suposta lista de fiscais para compra de voto ficaria em porão do comitê

Assessoria Segundo José Rosa, a Polícia Federal foi até o comitê de Emanuel e conseguiu pegar as caixas com as listas de nomes dos fiscais contratados

O advogado da coligação “Dante de Oliveira”, José Rosa, afirma que o denunciante que trouxe até eles as provas de suposta compra de votos por Emanuel, que não teve o nome revelado por medo de represália, conta que as caixas com os contratos dos supostos fiscais fictícios ficavam escondidas no comitê do candidato Emanuel Pinheiro (PMDB), no bairro da Lixeira, num porão que tinha uma porta de saída para os fundos.

“Tinha dois vigilantes na frente para avisar quando acontecesse algo de errado. Tudo isso foi avisado para a Polícia Federal que chegou lá e conseguiu pegar as caixas”, afirma o jurista em coletiva referindo-se à busca e apreensão feita pela PF ontem (29) no comitê do candidato adversário.

José Rosa afirma também que houve busca e apreensão da residência do vereador por Cuiabá, Alan Kardec (PT), onde foi apreendida a mesma lista informada pelo denunciante. “Mesmo esquema, só que ele controlava 600 sob comando dele, ai colocava para trabalhar para ele os de 50”, explica o advogado referindo-se ao fato que o petista tem interesse na eleição de Emanuel, uma vez que é o seu suplente na Assembleia.

A coligação “Dante de Oliveira” acusa o adversário de ter comprado 50 mil votos apenas no primeiro turno. Conforme a denúncia, o esquema de compra de votos se concretizou através de pagamento de R$ 50 a pessoas que seriam contratadas para trabalhar como fiscais no dia da votação”.

O serviço, no entanto, seria apenas um disfarce para dar aparência de legalidade ao trabalho que, segundo a denúncia, apesar de terem sido pagos, não foram prestados os serviços.

A suposta compra de voto funcionava da seguinte maneira, a pessoa cadastrava 49 eleitores para trabalhar na fiscalização, porém, os contratos para a prestação de serviços sequer eram assinados, “pois, foi orientado pelo senhor Renan Vuolo para que ele mesmo assinasse esses contratos, visando facilitar o trabalho, pois os cheques já estavam preenchidos”, diz trecho do requerimento.

O denunciante registrou ainda que, em posse da lista, foi realizada uma pseudo pesquisa eleitoral para confirmar se essas pessoas votariam ou não em Emanuel. “Além disso, os cheques destinados ao pagamento dos 49 cadastrados pelo declarante foram depositados na conta da sua esposa, sendo que, na data de 3 de outubro, o dinheiro foi sacado e entregue aos destinatários”.

Para manter a “fiscalização” sobre os componentes da lista, foi criado um grupo de whatsapp denominado projeto 2016, no qual os contratados deveriam provar que foram votar, por meio de foto e título de eleitor, para poder receber dinheiro. “Somente a título de argumentação, ainda que se eventualmente esse juízo tenha entendimento que não houve a prática do crime de corrupção eleitoral, o abuso de poder econômico e o caixa 2 é evidente”, consta na petição assinada por José Rosa.

Diante disso, a coligação solicita, em caráter de urgência, que seja determinada a instauração de inquérito policial para apurar o suposto crime praticado pelos denunciados, assim como que a Polícia Federal empreenda diligência “visando coibir a prática do ilícito idêntico no segundo turno. Sugerimos que a Polícia tome os depoimentos das pessoas constantes nas listas”, finaliza.

Outro lado

O tentou contato com vereador Alan Kardec, no entanto, o celular encontrava-se desligado.