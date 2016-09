Taques defende Wilson, faz crítica a adversários e cita “silêncio dos bons”

Reprodução Taques conclama eleitor a votar em Wilson e não ficar em silêncio quando “corruptos fazem barulho"

O governador Pedro Taques (PSDB) foi a “estrela” do programa eleitoral do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) exibido na noite desta segunda (12). O tucano defendeu a candidatura do correligionário falando em valores como ética, moral, transparência e honestidade.

Sem citar nomes, Taques criticou os adversários pedindo para a população não votar nos políticos que “fazem negócios com o dinheiro público) e vão “fazer aventuras” na prefeitura. Depois, citou frase do pastor Martin Luter Kink Júnior.

“O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons”, disse Taques, conclamando os eleitores a não ficar em silêncio enquanto “os corruptos fazem barulho”.

O programa de Wilson ainda apresentou o apoio de diversas lideranças, principalmente do PSB. Entre elas, o deputado estadual Eduardo Botelho, o deputado federal Fábio Garcia e o secretário de Estado Suelme Evangelista. O vice-governador Carlos Fávaro (PSD) também falou em favor do tucano.

Já o candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) mostrou apoio popular recebido nos bairros Santa Izabel, CPA e Pedra 90. Além disso, reforçou propostas como estender o horário de funcionamento das creches para os 12 meses do ano e até 19h30. O peemedebista ainda falou do novo Pronto Socorro. Prometeu ainda montar equipe qualificada independente de partidos políticos.

Julier Sebastião (PDT) reforçou o crescimento nas pesquisas e a menor rejeição, afirmando que “caiu a máscara da velha política”. O pedetista reforçou o compromisso com regularização fundiária, acessibilidade, além de reduzir o valor da tarifa de ônibus e licitar o setor.

A candidata Serys Slhessarenko (PRB) exibiu imagens do comício que reuniu 1,2 mil pessoas no CPA. Como em quase todos os programas, defendeu a construção do Hospital Materno Infantil em Cuiabá.

Representando a Rede, Renato Santtana exibiu peça ironizando as promessas dos políticos tradicionais. O Procurador Mauro (Psol) repetiu o vídeo em que afirma que seus adversários estão “em pânico” com o crescimento da sua candidatura.