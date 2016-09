Taques diz que se Saggin ganhar vai construir hospital e critica oponentes

Francis Amorim Governador Pedro Taques faz rápida passagem em comício, promete construir hospital regional

O governador Pedro Taques (PSDB) disse durante comício ontem (26), em Barra do Garças, que a eleição do próximo domingo (2) será marcada pela divisão de grupos políticos em Mato Grosso. Segundo ele, o divisor de águas será entre o grupo que quebrou o Estado e o que quer vê-lo transformado, se referindo ao seu grupo.

Em Barra do Garças, Taques apoia a candidatura de Sandro Saggin (DEM). Do outro lado, então, estão o prefeito Roberto Farias (PMDB), que busca a reeleição, e o vereador professor Kiko (PT), cujos partidos pertenciam à base do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que, segundo Taques, quebrou o Estado.

Numa rápida aparição no comício de Saggin, o governador prometeu que caso o democrata seja eleito, irá construir um hospital regional na cidade. Pediu votos para os candidatos da coligação "Barra do Garças Muito Mais", criticou os adversários e destacou as realizações do governo no município.

"O Sandro está fazendo uma campanha pé no chão, simples e apoiada pelos amigos", disse Taques, lembrando que a eleição deste ano está sendo marcada por um pleito sem dinheiro, porém, decente. "É uma campanha para ganharmos as eleições, que serão marcadas pela divisão política do grupo que quebrou Mato Grosso e do grupo do grupo que está fazendo as transformações", disparou.

Pedro Taques destacou as obras realizadas pelo seu governo em Barra do Garças, como a retomadas do anel viário nessa segunda, a construção do centro de convenções e da avenida Beira-Rio, a reforma do Porto Baé e das águas quentes, além do aumento nos repasses para a saúde. "Não posso ser o prefeito da cidade, pois, fui eleito para ser governador, mas estamos trabalhando por Barra do Garças".

O governador teve que deixar o comício às pressas para viajar a São Paulo. Ao contrário de outras cidades, não foi alvo de manifestações.

Além do governador, compareceram ao comício de Saggin os secretários Marcelo Duarte (Infraestrutura e Logística); Luiz Carlos Nigro (adjunto de Turismo), Eduardo Moura (Ager) e pelo deputado federal Nilson Leitão (PSDB).