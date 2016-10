Taques espera que Emanuel cumpra promessas e promete ajudar Cuiabá

Reprodução Taques prometeu continuar ajudando Cuiabá e ressalta que as divergências se resolvem na eleição

Após a derrota do seu candidato Wilson Santos (PSDB), o governador Pedro Taques (PSDB) espera que o prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) tenha força e coragem para honrar os compromissos firmados nesta eleição. “Sou um soldado para continuar ajudando no desenvolvimento da cidade que tanto amo”, afirma chefe do Executivo estadual por meio de postagem em sua página do facebook.

Taques garante que todas as obras são realizadas independente de filiação partidária do prefeito. “As divergências políticas, próprias da democracia, são resolvidas na eleição, quando quem decide é o cidadão. Continuo firme no propósito de unir forças para fazer Mato Grosso avançar”, ressalta.

O governador diz ainda que tem orgulho de ter caminhado com os seus companheiros até o final da eleição. Wilson saiu derrotado com 39,59% contra 60,41% do peemedebista. “Travamos o bom combate e chegamos ao final de cabeça erguida”, ressalta.

Durante a postagem, Taques lembra do investimento que faz na Capital, com R$ 50 milhões para a construção do novo pronto-socorro, mais o repasse mensal para ajudar no funcionamento do hospital São Benedito. “Também retomamos obras de construção e reparo de escolas em todo Mato Grosso”, explica.

No cenário estadual, o governador pontua que o PSDB sai fortalecido nesta eleição, saltando de 20 para 38 prefeituras. Garante ainda formalizar com a equipe de governo a data para um encontro, ainda em novembro, com todos prefeitos eleitos. “Ao lado dos 141 prefeitos que iniciam novos mandatos no ano que se aproxima, continuaremos atuando em favor de todas as cidades”, garante.

Num rápido balanço de um ano e 10 meses de gestão, o governo fez mais de 1 mil km de asfalto em vias urbanas e rodovias de todas as regiões do Estado. Lembra da convocação dos 3.550 novos profissionais da segurança pública, com aquisição de viaturas e armamento que foram distribuídos em todos municípios.

“Realizamos mais de 80.000 mil procedimentos de saúde e cidadania em duas edições da Caravana da Transformação. Nosso projeto de transformação tem como base a união, portanto, tenho certeza de que juntos daremos continuidade ao grande trabalho que iniciamos em nosso Estado”, reforça Taques.