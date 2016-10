Taques exonera irmão de Wilson e investigará coação a comissionados

Reprodução Acima, ato de exoneração de Elias Santos que foi assinado hoje pelo governador Pedro Taques

O governador Pedro Taques (PSDB) acaba de determinar a exoneração do presidente da Metamat, Elias Santos, gravado coagindo servidores comissionados para participar de ato da campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB). O ato deve ser publicado no Diário Oficial desta quinta (20).

Taques também determinou que o Conselho Deliberativo da Metamat apure a conduta de Elias devido à denúncia de suposta infração eleitoral. A decisão foi divulgada pelo Governo do Estado a poucos instantes.

Em nota, o Executivo também nega qualquer ordem de Taques para pressionar servidores comissionados. “O Governo reconhece os avanços da legislação eleitoral e, por esse motivo, atua em consonância com as regras do processo democrático”, diz trecho do documento.

Elias, que é irmão de Wilson, foi gravado pressionando servidores comissionados a participar de reunião política em apoio à candidatura tucana, na noite desta quarta (19), no Hotel Fazenda Mato Grosso. Na gravação, a voz que seria dele, ressalta que trata-se de uma ordem. Afirma que, caso contrário, os servidores serão exonerados no dia seguinte, sem exceção. Além disso, usa o nome de Taques como se o governador estivesse avalizando a conduta.

Irmão de Wilson convoca servidores para ato sob a pena de exoneração

A coligação do adversário Emanuel Pinheiro (MPE) já encaminhou denúncia ao Ministério Público Eleitoral (MPE). A assessoria jurídica do peemedebista sustenta que a conduta de Elias configura uso da máquina pública e abuso do poder político, podendo ensejar a cassação de Wilson em caso de vitória eleitoral.

