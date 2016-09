Taques lança a 2ª etapa de contorno viário e compara com gestão anterior

Assessoria Taques diz que desde eleições de 2010, 2012 e 2014, sempre se ouvia falar em anel viário e MT-100

O governador Pedro Taques lançou nesta segunda (26), a segunda etapa do contorno viário de Barra do Garças, obra orçada em R$ 75 milhões, e que aguarda por conclusão há 18 anos. O lançamento aconteceu no ramal que desviará o tráfego pesado do centro da cidade, ligando o trevo das BRs-070 e 158 às margens do rio Garças, onde está sendo construída a primeira ponte do projeto.

Acompanhado pelos secretários Marcelo Duarte, Infraestrutura e Logística; Luiz Carlos Nigro, Adjunto de Turismo, Eduardo Moura, Ager, e representantes do DNIT, o governador inspecionou as obras de reforma do aeroporto Piloto Pub, que receberá voos comerciais a partir de 20 de outubro, o Centro de Convenções na UFMT e as bases da ponte sobre o rio Garças.

Ao lançar a obra, que prevê a pavimentação asfáltica de 2 km de pista dupla, Taques disse que já estava de "saco cheio de conversas fiadas", pois, sempre quando veio a Barra do Garças, nas eleições de 2010, 2012 e 2014, se ouvia falar em anel viário e MT-100. "É por isso que os políticos no Brasil tem que falar menos e fazer mais, tem que terminar as obras. A população também está de saco cheio", ressaltou.

O governador lembrou que a pavimentação do acesso do contorno viário era mais um investimento na malha viária estadual. Segundo ele, seu governo, em um ano e nove meses, em construção e reconstrução, já fez mais estradas do que a administração passada em cinco anos.

"Estradas com qualidade e gastando bem menos. Fazer mais estradas em um ano e nove meses não é pouca coisa diante da crise", disse, destacando também os investimentos na segurança pública com 3,5 mil policiais na ruas e o número de novos soldados bombeiros nos quartéis.

Obras

Taques fez questão de destacar também realizações de obras em Barra do Garças. Segundo ele, o governo está presente na cidade com a reforma do aeroporto, o centro de convenções, às águas quentes, o Porto do Baé e agora o contorno viário que está sendo construído em parceria com o governo federal por meio do DNIT. Em sua fala, o governador omitiu as parcerias com o município.

Durante o cumprimento da agenda oficial em Barra do Garças, o governador foi acompanhado pelo vice-prefeito Mauro Piauí. Por força da legislação eleitoral, o prefeito Beto Farias não pôde comparecer aos atos, fato que foi lembrado pelo próprio Taques.