TRE indefere registro de Getúlio e da defesa vai ao TSE; Thelma é mantida

Patrícia Sanches Thelma de Oliveira teve o registro confirmando enquanto Getúlio foi indeferido e busca o TSE

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por unanimidade, manteve o indeferimento do registro de candidatura do ex-prefeito de Primavera do Leste Getúlio Viana (PSB), na sessão de julgamento desta quinta (29). O recurso havia sido interposto pela defesa, patrocinada pelo advogado Rodrigo Cyrineu.

Conforme Cyrineu, Getúlio foi considera inelegível em razão da rejeição das contas pela Câmara de Primavera e por uma condenação de improbidade administrativa, proferida pelo Tribunal de Justiça (TJ). Na decisão de hoje, segundo o jurista, o TRE afastou a condenação na Câmara, assim como enriquecimento ilícito. No entanto, o manteve inelegível em razão de pagar despesas de hospedagem para autoridades que foram participar do concurso Miss Mato Grosso.

A defesa afirma que não cabe mais substituição do candidato, mas está convicto de que irá reverter a decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O recurso deve ser interposto antes da eleição. “Encaro julgamento como vitória, foram afastadas várias acusações. Respeitamos a decisão da Corte (TRE), mas vamos exercer o direito de recorrer. Temos consciência de que obteremos êxito junto TSE”, sustenta Cyrineu.

Com a negativa do Pleno, Getúlio pode seguir na disputa pela Prefeitura de Primavera mesmo com o registro indeferido. Isso será possível porque a defesa dos candidatos deve ingressar com recurso contra as decisões da Justiça Eleitoral, concorrendo, assim, sub judice. Além do Getúlio, irá concorrer à Prefeitura de Primavera do Leste Paulo Bersch (PMDB).

Chapada dos Guimarães

Na mesma sessão, TRE por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo candidato Gilberto Mello (PR), que pedia o indeferimento do registro de candidatura de Thelma Oliveira (PSDB), já deferida em primeira instância. Além deles, disputam o cargo de prefeito Sidnei Varanis (Rede) e Didi da Pousada (PTN).