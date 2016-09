TRE prepara logística para apuração de votos em áreas de difícil acesso

Mário Okamura TRE prepara logística para garantir a votação e apuração dos votos dos locais de díficil acesso em MT

A votação do primeiro turno das Eleições municipais 2016 será no dia 2 de outubro em todo o Brasil, das 8h às 17h. Depois, o presidente de cada seção eleitoral encerrará a votação. Com isso, as urnas serão lacradas e encaminhadas para apuração. Mas em muitas regiões do país podem ocorrer atrasos na totalização dos votos. A demora acontece em decorrência da logística.

Conforme o Tribunal Eleitoral Regional (TRE-MT), em Mato Grosso, existem 97 locais de difícil acesso. Em 22 destes não há telefone e nem internet.

Para garantir uma rápida totalização dos resultados, os dados são transmitidos via satélite. A juíza eleitoral Patrícia Ceni, explica que existem dois problemas na apuração dos votos: a dificuldade geográfica e quantidade de seções.

A cidade que possui maior quantidade de zonas eleitorais segundo a juíza é Cuiabá. “Só que nós temos um facilidade aqui (Cuiabá), nós temos uma internet boa, nós não temos seções eleitorais distantes. Em Mato Grosso há municípios relativamente pequenos, porém com seções eleitorais distantes. Distante quanto? Você andar 200 km numa estrada de chão, por exemplo”, comenta A juíza.

Em Mato Grosso existem 33 aldeias indígenas, entre elas, então aldeia indígena Santana em Nobres, a aldeia Piaraçu, Margens do rio Xingu, 42 km de são José do Xingu e aldeia Villas boas, em Gaúcha do Norte. A juíza explicou algumas dificuldades de apuração nesses lugares.

“Você imagina a logística pra essa urna chegar, ser instalada, sair, voltar. Há locais, por exemplo, que elas (urnas) só chegam de barco. O TRE tem toda uma estrutura, toda uma logística praticamente de guerra para poder fazer essa apuração em tempo real e entregar os resultado o mias breve possível”, comenta a juíza eleitoral.

Arquivo Juíza Patrícia Ceni coordena processo eleitoral em regiões de díficil acesso em Mato Grosso

A juíza ainda destaca que o mês de outubro é um mês chuvoso, o que também pode resultar na demora na apuração dos votos. “Pra quem faz a logística não é interessante porque a gente conta com o fator chuva, chuva abundante, não é só respinguinho. Então, tudo isso influencia na contabilização dos votos”, comenta.

Patrícia ainda comenta que se não fosse a chuva, o Tribunal Eleitoral Regional teria mais facilidade na apuração. Ela ainda sugeriu que as eleições fossem realizadas em julho por conta da seca.

“Se não chove, nós temos a facilidade de uma apuração mais rápida. Em muitos locais, os carros do TRE atolam. Na minha opinião, as eleições não deveriam ser em outubro. Deveriam ser numa época de seca. Porque em Mato Grosso há municípios críticos, onde o acesso só é possível de carro ou barco. Se for pensar algo prático, as eleições deveriam ser em junho, uma época de seca”, concluiu.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Exercito fará a a segurança das urnas eletrônicas nestas eleições, mas não terá o apoio das Forças Armadas para logística.

Neste ano, em Cuiabá, a apuração dos votos não vai ser no Centro de Eventos do Pantanal. A contabilização será feita no próprio TRE, na avenida do CPA.