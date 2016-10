TRE prevê apuração de 100% das urnas até as 0h; plataforma ajudará

Mário Okamura A previsão é que as urnas sejam apuradas antes da meia noite deste domingo de eleições em MT

A expectativa do TRE é de que 100% das urnas sejam apuradas antes da meia noite de hoje (2). O prognóstico é do chefe da Seção de Voto Informatizado, Leon Santos Filho, que tem como referência o horário da eleição de 2014, quando antes das 22h todas as urnas havia sido aferidas.

Das 8.061 urnas eletrônicas, 6.689 estarão em seções eleitorais, 1.304 de correspondência de contingência e 68 dispositivos estarão disponibilizados para justificativa do voto.

Ao todo, 2.269.010 milhões de eleitores, em 141 municípios, vão às urnas neste domingo, das 8h às 17h. Em 2012, esse número era 2.170.993. Teve crescimento de 98 mil eleitores, que vão escolher os seus representantes entre 10.401 candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito. A Capital possui o maior colégio eleitoral com 415.100 eleitores. O menor é Araguainha com 954 votantes.

A ferramenta que irá ajudar na celeridade da transmissão dos dados é a plataforma JE Connect. Leon pontua que em localidades que estiverem munidas desse sistema poderão transmitir os dados de votação do próprio local, sem precisar deslocar-se até às zonas eleitorais. “A gente já vem utilizando desde a eleição passada e vem sendo aprimorado. Essa eleição amplia abrangência (da plataforma)”, explica.

A Zona Eleitoral 55ª de Cuiabá, segundo Leon, usará o sistema JE Connect. Outras localidades de difícil acesso também serão contempladas, para evitar o deslocamento aos cartórios. “Cada Zona estabelece qual é sua logística, não interferimos diretamente, nós orientamos, mas cada uma define como pretende trabalhar”.

O chefe da seção ressalta a plataforma de segurança que permite que a rede comum de uma escola, por exemplo, possa ser utilizada como “túnel seguro” de informações para transmissão. “Para que possa transmitir o resultado de votação através de um túnel criptografado de informação”.

Alair Ribeiro Chefe da Seção de Voto Informatizado, Leon Santos Filho, explica os trâmites

Segundo Leon, a função da plataforma é criar um ambiente seguro, uma vez que o equipamento garante que não haja possibilidade de corromper a informação que é transmitida. “A plataforma é trabalhada em cima de certificados digitais, tudo que tem de mais robusto em termos de segurança eletrônica é aplicado em cima do JE Connect. É 100% seguro”.

Neste sentido, Leon acrescenta que o JE Connect é como se fosse um Windows da Justiça Eleitoral. “Tudo que faz dali para frente é o JE Connect que está comandando”.

Orçamento

O temor de que a apuração poderia demorar até uma semana em razão de cortes do orçamento para a realização da eleição, não existe mais. Para este pleito, cada eleitor custará R$ 6,14, o que totaliza R$ 13,9 milhões. A previsão, no entanto, é de que o total dos gastos chegue a R$ 12,8 milhões, uma vez que o planejamento foi feito com base nesse valor. Na eleição de 2012, cada eleitor havia custado R$ 6,95, o que gerou gasto de R$ 15 milhões.