TSE elabora lista de atribuições para explicar para que serve o prefeito

O Tribunal Superior Eleitoral elaborou uma lista de quais são as atribuições de um prefeito para informar melhor o eleitor sobre o que o gestor faz. Em 2 de outubro, cerca de 144 milhões de eleitores irão às urnas em todo o país para eleger os prefeitos e vice-prefeitos de seus municípios. Em Mato Grosso, são mais de 2,2 milhões de eleitores.

Autoridade máxima na estrutura administrativa do Poder Executivo do município, o prefeito tem o dever de cumprir atribuições previstas na Constituição Federal de 1988, definindo onde serão aplicados os recursos provenientes de impostos e demais verbas repassadas pelo Estado e pela União. A aplicação desses recursos públicos deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) e ao que for fixado na Lei Orçamentária Anual do município, proposta pelo prefeito e votada pelos vereadores, que representam o Poder Legislativo municipal.

Mário Okamura O prefeito eleito de uma cidade precisa saber administrar e conhecer os convênios para obter verbas

O mandato do prefeito tem duração de quatro anos. Neste período, ele deve, entre outras funções, zelar pela boa administração da cidade, empreendendo a gestão da coisa pública, além de exercer o controle do erário, planejar e concretizar obras, sejam elas da construção civil ou da área social.

Para a vitória nas urnas, o candidato ao cargo de prefeito deverá obter a maioria dos votos. Caso o município tenha mais de 200 mil eleitores, a decisão do pleito pode vir a ocorrer em dois turnos. Cuiabá é a única cidade de MT que tem segundo turno.

Parcerias

Cabe ao prefeito não apenas sancionar as leis aprovadas em votação pela Câmara, mas também vetar e elaborar propostas de leis quando necessário. Contudo, o chefe do Executivo depende de apoio político dos vereadores, assim como dos governos estadual e federal.

As ajudas governamentais acontecem por meio de repasses de verbas, convênios e auxílios de toda natureza para a realização de obras e implantação de programas sociais, os quais, principalmente no caso de prefeituras de pequenos municípios, tornam-se fundamentais para o atendimento das demandas locais. Além disso, gestão da área da saúde, por exemplo, é desempenhada em parceria destes entes.

Na área de saneamento básico, as prefeituras atuam em parceria com os Estados. Na educação, a obrigação do município é cuidar das creches e do ensino fundamental. E para realizar suas tarefas, contam principalmente com o dinheiro arrecadado pelo IPTU e Imposto Sobre Serviços (ISS), mas nem sempre essa verba é suficiente, podendo ser necessário um aporte do governo federal.

A Câmara precisa aprovar onde vai ser aplicado o dinheiro arrecadado. À população cabe fiscalizar o trabalho do prefeito e, sempre que suspeitar de irregularidades, encaminhar denúncia ao Ministério Público ou Legislativo municipal.

Caso venha a cometer algum crime, o prefeito é julgado pela Câmara, que, comprovando as infrações político-administrativas cometidas, poderá condená-lo, sujeitando-o a pena de cassação do mandato. As infrações político-administrativas que podem ser cometidas por prefeito, estão listadas no art. 4º do Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. (Com Assessoria)