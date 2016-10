Tucano diz que povo rejeitava Wilson nas ruas, hoje começa a entendê-lo

Gilberto Leite/Rdnews Presidente do PSDB de Cuiabá Carlos Avalone em frente à sede do partido

O presidente municipal do PSDB, Carlos Avallone, acredita que a rejeição do candidato do grupo em Cuiabá Wilson Santos só tende a cair como demonstrou as pesquisas eleitorais do primeiro turno, e com isso, tem grandes chances nessa nova fase da campanha. “Num primeiro momento as pessoas não querendo cumprimentá-lo. E no final você vê que nos arrastões há mudança de postura da população para com ele”, sustenta.

Presidente pontua ainda que houve uma dificuldade da população perdoá-lo em razão de ter deixado a prefeitura para disputar o governo, em 2010. Entretanto, segundo Avallone, as pessoas começaram a entendê-lo e, por consequência, a gostar de suas propostas. “Neste segundo turno teremos condições de colocar propostas mais consolidadas, discutidas melhores”, avalia.

O secretário da Casa Civil Paulo Taques, que se licenciou da pasta para ajudar na campanha de Wilson, afirma que neste segundo turno o tucano deverá seguir “mostrando o grupo” do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB). “Precisa parar com esse mimimi que estamos fazendo baixaria. Fizemos campanha pautada na verdade. Se mostrar a vida pregressa de todo candidato e do grupo que o apoia é baixaria, aí vai de quem faz essa análise”, afirma gestor logo após a confirmação do tucano no segundo turno.

Durante o programa eleitoral de Wilson, foi vinculado que os apoiadores por trás da campanha do peemedebista seriam o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), hoje preso, e o presidente do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra. Na peça exibida até o ex-presidente da Câmara Federal, deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi utilizado. Entretanto, a Justiça Eleitoral proibiu a utilização desse trecho do programa.

Para o secretário licenciado, mostrar quem são os candidatos é dever do pleito eleitoral. Segundo Paulo, isso inclui o grupo que o apoia, assim como a vida política de cada candidato. “Se estamos mostrando quem está de cada lado, então a baixaria tem que ser levada como verdade”, rebate as acusações de que a campanha de Wilson é pautada pela baixaria.

Paulo Taques garante que a participação do governador Pedro Taques (PSDB) irá se intensificar ainda mais, pois o segundo turno ocorre apenas em Cuiabá. O secretário acredita ainda que o prefeito Mauro Mendes (PSB) deve intensificar sua participação na campanha de Wilson, uma vez que o grupo se assemelha com o socialista. “O PSB, partido do prefeito, está de corpo e alma. Nós temos convicção que este grupo é do Mauro Mendes, é aqui que se sente em casa. Não tenho dúvida vai somar conosco no segundo turno”, prevê.