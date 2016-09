Valtenir acredita em segundo turno entre Emanuel e Procurador Mauro

Arquivo pessoal Valtenir vê que o cenário está sendo desenhado para 2º turno, com Procurador Mauro e Emanuel

O deputado federal Valtenir Pereira (PMDB), coordenador político da campanha do também peemedebista, Emanuel Pinheiro, candidato a prefeito de Cuiabá está otimista com uma possível chegada do colega ao segundo turno. “Estamos bastante otimistas. Nosso trabalho foi bem avaliado. Tenho certeza de que Emanuel chegará ao segundo turno e em 1°lugar”, dispara.

Na reta final da campanha, o parlamentar destaca que o corpo-a-corpo será intensificado e acredita no apoio dos eleitores, tento em vista que Emanuel, segundo a última pesquisa eleitoral divulgada pelo instituto Gazeta Dados, na terça (27), que apontou o candidato como líder nas pesquisas de intenção de votos, com 33%. “A campanha foi positiva, o eleitor entendeu a mensagem. Agora nesses últimos dois dias, vamos intensificar o corpo-a-corpo, conversar com as pessoas e mostrar nossas propostas”, comenta.

Durante essa semana o horário gratuito de TV e Rádio foi marcado por troca de farpas entre Emanuel e Wilson (PSDB). Wilson resgatava o fato de que Emanuel recebe aposentadoria especial desde os 32 anos de idade e ligava a candidatura do peemedebista ao ex-governador Silval Barbosa e ao ex-deputado José Geraldo Riva. Segundo Valtenir, essa estratégia da coordenação de campanha do tucano foi leviana. “Isto foi desespero por parte dos adversários. Considero levianos esses ataques vindos do candidato do Pedro Taques”, disse.

A hipótese de Emanuel ficar fora do segundo turno é descartada pelo deputado. Valtenir pontua que o cenário está sendo desenhado de forma oposta, ou seja com Emanuel no segundo turno. “Esta hipótese não existe. Nós estamos focados em chegar no segundo turno. O cenário está sendo desenhado para isto, com Procurador Mauro e Emanuel Pinheiro”, finaliza. Ainda conforme a pesquisa do Gazeta Dados, Procurador Mauro (Psol), aparece na segunda colocação, com 31,25%.