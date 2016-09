Veja cita que Emanuel teria aplicado golpe usando esmeraldas falsas

Reprodução Lotes de esmeraldas foram recusados pelo Banco do Brasil como pagamento; empresário que emprestou o dinehrio investigou e descobriu que a empresa certificadora também era falsa

Uma reportagem publicada na edição online da Revista Veja, sob título “Candidato é acusado de dar golpe com esmeralda falsa” resgata uma longa briga judicial no qual Emanuel, 25 anos atrás, teria usado um lote de esmeraldas falsas para quitar dívida de campanha para disputa à uma vaga na Câmara de Cuiabá.

A reportagem retrocede no tempo, em 1991, quando o hoje peemedebista, pede dinheiro emprestado a um amigo – o equivalente a R$ 71 mil - para disputar a eleição e se elege, com 1403 votos pelo antigo e extinto PFL.

Voltando aos tempos atuais, a Veja mostra que hoje, aos 51 anos, Emanuel ainda não quitou a dívida contraída com o amigo e que o “credor ameaça pedir a falência do deputado a qualquer momento”, diz trecho da reportagem.

Segundo o texto, Emanuel teria, num primeiro momen

to, quitado a dívida com cheques. Posteriormente, estes foram substituídos pelo lote de pedras semi-preciosas, em pacotes com esmeraldas em estado bruto. “Um dos lotes continha 600 pedras pequenas e foi avaliado em 22.000 reais. Outro, com pedras maiores, em 30.000 reais. Ao final, descobriu-se que todas eram falsas. Ao final, descobriu-se que todas eram falsas”, cita a reportagem assinada por Larissa Borges.

Depois de ter os lotes recusados pelo Banco do Brasil, instituição que liberou os R$ 71,9 mil, o empresário contratou detetives para procurar uma das empresas que teria atestado a veracidade a pedras, a Lewinston International Inc, e acabou descobrindo que a empresa também era falsa.

