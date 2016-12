Vereador eleito e dois suplentes têm contas reprovadas na Justiça eleitoral

Reprodução Ex-vereador Ralf Leite, 2° suplente do vereador reeleito Chico 2000, também teve contas reprovadas

Às vésperas da diplomação, o juiz eleitoral Yale Sabo Mendes, da 51ª da Zona Eleitoral apreciou cinco balancetes de vereadores e/ou suplentes. Destes, três tiveram as contas reprovadas.

Na sentença, publicada no Diário da Justiça Eletrônica (em 12 e 13 de dezembro), do Tribunal Regional Eleitoral, Abílio Jacques Brunini Moumer (PSC), eleito com 2.623 votos é um dos que aparece com as contas desaprovadas.

Na apreciação das contas de Abílio, foi constado que houve descumprimento quanto ao prazo de 72 horas para entrega dos relatórios financeiros e, ainda, em uma análise constatou-se descumprimento do prazo em relação a três doações no valor somado de R$ 4 mil.

Ainda conforme os apontamentos para desaprovação, verificou-se utilização de recursos próprios não declarados por ocasião do registro de candidatura. “O prestador de contas utilizou em sua campanha a importância de R$ 4,2 mil de recursos próprios. Ocorre que esse montante não foi declarado por ocasião do registro”, diz outro trecho.

Contudo, a fim de sanar esta irregularidade, Abílio promoveu, em 20 de novembro a retificação de sua declaração de renda, de modo a incluir a disponibilidade de R$ 13 mil, em espécie.

Já o 2° suplente do vereador eleito Misael Galvão (PSB), Beto Correa, do mesmo partido, teve as contas desaprovadas por também descumprir o prazo de 72 horas para entrega dos relatórios financeiros. Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época também foram detectadas.

Com isso, constatou-se o recebimento de R$ 9,4 mil "nas datas de 1º a 05/09/2016, oportunidade em que se deveria informar no período de recebimento das contas parciais de 09 a 13/09/2016”, destaca trecho da sentença.

Outro suplente que teve as contas desaprovadas foi o ex-vereador por Cuiabá Ralf Leite, 2° suplente do vereador reeleito Chico 2000. Ralf teve parecer técnico pela desaprovação das contas porque segundo consta na sentença, o ex-vereador foi omisso quanto à apresentação das contas de campanha parciais, tendo protocolado as “finais tempestivamente”.

“O parecer técnico conclusivo por sua vez, opinou pela desaprovação das contas destacando a ausência de manifestação, especialmente quanto à ausência de registro e comprovação de quitação de despesas, divergência de identificação de fornecedores, omissão de despesa/NF 1074 e ausência de informação de gastos não registrados/devolução de ordens bancárias sem compensação”, trecho da decisão.

Conforme o publicou ontem, mesmo com a reprovação, a diplomação ou posse dos eleitos não deverá sofrer prejuízo. Nesses casos, o Ministério Público Eleitoral ainda vai formular um pedido de cassação do registro da candidatura, caso o faça antes da diplomação, ou cassação do cargo, ou o pedido seja apresentado após a posse.

Aprovadas

Entre os parlamentares que tiveram a prestação de contas aprovadas estão os vereadores Dilemário Alencar (PROS), reeleito com 3.332 votos e Justino Malheiros (PV), eleito com 2.917 votos.

43 contas de vereadores e suplentes por Cuiabá foram julgadas; 6 são reprovadas