Vice de Emanuel sai em defesa e diz que Galindo não pecou com a CAB

Gilberto Leite Niuan explica ao jornalista Tarso que Galindo fez o certo e que prefeitura precisa fazer valer o contrato

O candidato a vice-prefeito na coligação “Uma Nova Cuiabá Para Um Novo Prefeito” (PMDB, PTB, PP, PSC, PMB, PR, PROS, SD, PPL, PTdoB, PRP e PTC), advogado Niuan Ribeiro (PTB), sai em defesa do presidente estadual do partido, ex-prefeito Chico Galindo, acerca da concessão da CAB, feita abril de 2012.

Para Niuan, o correligionário fez o certo à época. Salienta que a prefeitura precisa fazer valer o contrato. Defende ainda o afastamento da CAB se o acordo não foi cumprido. Atualmente a concessionário está sob intervenção da prefeitura. “Então, o Chico Galindo não pecou pela omissão. Se deu passo errado, temos que contornar e voltar para a linha certa. Esse é o caminho”, avalia o candidato em visita à sede do .

Questionado acerca da pouca atuação de Galindo da campanha da Capital, o petebista explica que o ex-prefeito tem se dedicado às campanhas em outros municípios. Nega que o “sumiço” de Galindo em Cuiabá seja em razão do desgaste da concessão do saneamento básico para a CAB Cuiabá. Aos 32 anos, esta é a primeira vez que Niuan concorre a um cargo político. O mais próximo disso foi quando atuou como presidente do PTB Juventude, assim como vice da nacional. Evita afirmar que será o sucessor político de seu pai, o ex-vice-governador Osvaldo Sobrinho (PTB).

De todo modo, garante servir à sociedade e fazer bom trabalho nesta eleição. “Então tenho que mostrar serviço, o resto é conseqüência. E vamos caminhar conforme os caminhos se abrirem. Mostrar o porquê fui escolhido pelo Emanuel Pinheiro”, ressalta.

Atuação

Niuan foi escolhido para compor a chapa encabeçada pelo candidato a prefeito, deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB), como representante e resgatar a cuiabania da população. Apesar disso, o petebista pretende atuar em outras áreas, caso seja eleito. Considera que a bagagem adquirida nos negócios da família, na área do agronegócio e comunicação, deu experiência de gestão. “Eu sempre atuei na área privada. Tenho afinidade com gestão. Gosto de gerir as coisas, planejar e organizar”, declara.

Gilberto Leite

O candidato garante que não pensa ainda em assumir secretaria, caso seja eleito. Explica que isso é um assunto que deverá ser tratado apenas pós-eleição com Emanuel Pinheiro (PMDB). “O que temos é somar com o nosso conhecimento. Com a nossa experiência e com aquilo que representamos que é renovação”, salienta.

Pai

Outra experiência que Niuan afirma ter acrescentada foi a trajetória política de seu pai. Revela que seu pai tem o ajudado em algumas situações. “Estou começando agora. A experiência dele agrega muito para mim. A juventude quer tudo para ontem. E ele me passa essa tranquilidade que tenho hoje. E me dá certa maturidade de ter paciência para trabalhar”, salienta.

Entretanto, o candidato seguirá suas ideias e convicções, e pretende colocar em prática. “E como amigo que ele é, tem dado dicas sim. Mas Osvaldo Sobrinho é Osvaldo Sobrinho e Niuan Ribeiro é Niuan Ribeiro.