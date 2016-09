Vice desiste da disputa e Fábio corre atrás de nome para tocar campanha

Arquivo Apesar de lamentar desistência do vice, Fábio minimiza efeitos e aguarda notificação da justiça

O prefeito de Tangará da Serra, Fábio Junqueira (PMDB), que disputa a reeleição com apoio do PMDB, PMB, PR, PCdoB, Solidariedade e PRB, está articulando a substituição do vice Wellington Bezerra. O vereador pelo PMB anunciou pelo Facebook nessa quinta (1º) que desistiu da candidatura em caráter irrevogável.

Na postagem, o vice alegou que tomou a decisão porque seus familiares têm sido atacados pelos adversários. No entanto, fez questão de ressaltar que segue apoiando a reeleição de Fábio.

Apesar de lamentar a decisão de Wellington Bezerra, Fábio minimiza os efeitos da desistência do vice. “Vamos discutir o assunto no final de semana. Por enquanto, não existe substituto. Ainda nem fui notificado pelo Justiça eleitoral e tenho prazo de 10 dias para apresentar outro nome”, declarou em entrevista ao .

A desistência do vice foi o segundo revés sofrido por Fábio nesta semana. O Ministério Público Estadual (MPE) e a Câmara passaram a investigar se o peemedebista, a secretária municipal de Fazenda Valnicéia Maria Picoli Barbosa e outras pessoas e empresa se beneficiaram de fraudes na alíquota do IPTU. Com isso, o prefeito pode ser processado por improbidade administrativa.

Fábio tem dois concorrentes competitivos: os empresários Reck Júnior (PSD) e Vander Masson (PSDB). Já o vereador Sílvio Somavilla (PDT) entrou na disputa somente para marcar posição.

