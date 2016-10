Vice-prefeito eleito diz colaborar com Beto, mas descarta assumir cargo

Assessoria Vice-prefeito eleito Weliton Marcos e o prefeito Beto Farias durante campanha eleitoral

O vice-prefeito eleito de Barra do Garças, advogado Weliton Marcos (PR), descartou a possibilidade de assumir algum cargo na prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2017, caso seja convidado pelo prefeito reeleito Roberto Farias (PMDB). Segundo ele, sua atuação será de colaborador para auxiliar o prefeito e administrar a cidade nos próximos quatro anos.

Vereador por três mandatos em Barra do Garças, o republicano estava afastado da política, mas resolveu retornar à vida pública por convite do senador Wellington Fagundes ao fechar a composição que levou o PR à base de sustentação de Beto Farias em julho.

"Para mim será uma grande responsabilidade exercer o cargo de vice-prefeito e, principalmente, colaborar com o prefeito Roberto Farias. Participamos de uma campanha vitoriosa, onde a população soube compreender as nossas propostas e nos outorgou um mandato de quatro anos com expressiva votação. Será mais uma experiência política e um enorme desafio", disse.

Weliton, embora já tenha experiência na área administrativa por presidir a Câmara de Barra do Garças por dois anos (2003 a 2004), descarta a possibilidade de participar do secretariado de Beto Farias, caso seja convidado. "Essa não é minha intenção. Quero dar a minha parcela de contribuição como vice-prefeito, auxiliar o prefeito no que for preciso, ser leal a ele pela oportunidade que me deu e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade que é o nosso foco", ressalta.

Amigo pessoal do senador Wellington, o vice-prefeito eleito pretende trabalhar em sintonia com o republicano para manter a parceria com Barra do Garças que dura 20 anos, quando passou a representar a cidade na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal em Brasília, diante da não eleição de políticos da região. "O senador tem um carinho especial por Barra do Garças e essa proximidade é benéfica, pois, continuará auxiliando o prefeito Roberto Farias nos próximos quatro anos", destacou.