Wellington reforça apoio a Emanuel e quer Procurador Mauro no 2º turno

Gilberto Leite Para Wellington, dificuldade do Mauro Mendes apoiar Wilson é positiva para a campanha de Emanuel

O senador Wellington Fagundes (PR), que auxilia na coordenação da campanha de Emanuel Pinheiro (PMDB) para prefeito de Cuiabá, defende o diálogo com os candidatos derrotados Procurador Mauro (Psol), Julier Sebastião (PDT), Serys Slhessarenko (PRB) e Renato Santanna (Rede) com objetivo de angariar apoio para o segundo turno. O peemedebista enfrenta Wilson Santos (PSDB) na nova votação marcada para 30 de outubro.

Terceiro colocado nas eleições, o Procurador Mauro é considerado sectário e avesso às alianças políticas. Ainda assim, Wellington acredita que Emanuel deve procurá-lo para pedir apoio no segundo turno. “O Procurador Mauro é um homem de posicionamentos e não pode ficar neutro. Eu vejo a possibilidade de apoiar o Emanuel. O apoio vai credenciá-lo para fazer oposição propositiva ao novo prefeito”, declarou Wellington, que pretende passar outubro em Cuiabá, reforçando a campanha do candidato do PMDB.

Além disso, o senador também vislumbra a possibilidade de garantir o apoio de Julier, Serys e Renato Santtana. “O Emanuel é um homem de diálogo, que está disposto a fazer por Cuiabá. Não terá dificuldades de dialogar com os adversários agora que o primeiro turno acabou”, completou sem considerar que os adversários atacaram o peemedebista o criticando por receber aposentadoria especial desde os 32 anos, ser réu na Operação Arca de Noé e não pagar IPTU da residência e do escritório de advocacia.

Para Wellington, a dificuldade do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) apoiar Wilson é positiva para a campanha de Emanuel. “Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro sempre foram aliados. Quem sabe não teremos o prefeito no palanque no segundo turno”, pontuou.

Entretanto, Wellington lembra que a vitória não se viabiliza somente com apoio políticos. Embora lembre que o posicionamento das lideranças pode ser decisivo, destaca a importância de outros segmentos. “Precisamos dialogar com líderes comunitários, de entidades da sociedade civil e religiosos. O diálogo individual também não pode ser descartado. Assim que reunimos forças para a vitória”, concluiu.

Resultado

No primeiro turno Emanuel fez 34,2% dos votos válidos contra 28,4% de Wilson Santos. O Procurador Mauro obteve 24,9%, Julier 8,1%, Serys 3,2% e Renato Santtana 1,3%.