Wellington vai assumir coordenação de campanha de Emanuel nesta 2ª

Gilberto Leite Senador Wellington Fagundes (PR) durante uma entrevista à imprensa

O senador Wellington Fagundes (PR) assumiu a coordenadoria política da campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB). No segundo turno, Wellington terá a incumbência de dirigir os partidos que compõe a base aliada do peemedebista. "Wellington esteve conosco em todos os momentos do primeiro turno, auxiliando e agora ele vem para somar ainda mais nessa campanha propositiva e que visa o melhor para Cuiabá", destacou o candidato do PMDB, em nota.

O cargo era ocupado por Osvaldo Sobrinho (PTB), que, segundo Emanuel, continua como um dos coordenadores da campanha. "Ele vem desempenhando um trabalho com muito entusiasmo, na busca para construirmos uma sociedade que proporcione oportunidades e melhoria na qualidade de vida", destacou.

O anúncio oficial da mudança de coordenador será feito hoje (10), em coletiva, que contará ainda com a presença de Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, representando o senador e ministro Blairo Maggi (PP). O secretário chegou a ser cotado para coordenar a campanha do candidato no primeiro turno, mas foi barrado. Osvaldo Sobrinho e Wellington Fagundes, o presidente do PP-MT, deputado federal Ezequiel Fonseca, e os demais integrantes da legenda também estarão presentes. (Com Assessoria)