Wilson acusa Emanuel de compra de voto contratando falsos fiscais lista

Ao lado do assessor jurídico José Rosa e do marqueteiro Kléber Lima, Wilson diz que Emanuel compra votos, tanto de lderanças de bairros e de clubes de mães por até R$ 10 mil, como de falsos fiscais

A coligação do candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), em coletiva na tarde deste sábado denunciou que o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) estaria comprando votos por R$ 50 e, para camuflar o esquema, simularia que as pessoas são contratadas para trabalhar como fiscais no dia da eleição.

O assessor jurídico da coligação, advogado José Antônio Rosa, explica que as denúncias chegaram até eles por meio de colaboradores cujos nomes serão protegidos porque fazem parte da ação como testemunhas. Alguns desses denunciantes ainda estariam trabalhando na campanha de Emanuel para levantar mais provas contra o candidato adversário.

As contratações de fiscais teriam começado um mês antes do primeiro turno. Seiscentos contratos teriam sido passados para candidatos a vereador da coligação adversária, segundo José Rosa.

Wilson cita que cerca de 50 mil votos podem ter sido comprados pelo adversário no primeiro turno, mas apresenta uma lista que contém apenas 49 pessoas relacionadas com o número de telefone ao lado.

O mesmo esquema, que teria sido usado no primeiro turno, funcionaria da seguinte forma. Após elaborada a lista de nomes, algum colaborador da aliança de Emanuel ligava para a pessoa e se apresentava como representante de um instituto de pesquisa perguntando em quem votaria para vereador e para prefeito. Caso o eleitor dissesse que não votaria em Emanuel, o nome seria riscado da lista e ele não receberia o dinheiro. Um outra eleitor era colocado na lista em substituição ao que foi eliminado.

Na coletiva, Wilson afirma que, além de comprar votos, Emanuel estaria também oferecendo vantagens indevidas a lideranças de bairros e de clubes de mães por valores entre R$ 3 mil, R$ 5 mil, R$ 7 mil e até R$ 10 mil. "São fatos e passamos a vocês os documentos que comprovam a denúncia envolvendo o suplente de vereador Luiz Cláudio Sodré", diz Wilson.

o suplente diz que compram os votos por R$ 50 e chamam as pessoas de fiscais. "As sessões eleitorais não comportam tantos. No máximo de 3 a 4 em cada sessão", pondera o tucano.

Além disso, segundo Wilson, os chamados fiscais não recebem nenhum treinamento e não têm contratos assinados para a prestação de serviço. "Então, é uma compra escancarada de votos", afirma o candidato da coligação Dante de Oliveira.

Veja, abaixo, lista apresentada por Wilson.