Wilson afirma que inicia nova eleição e vai vencer as melhores propostas

Assessoria Wilson Santos comemora ida ao 2º turno com o filho Daniel e esposa Adriana

Com a ida para o segundo turno da eleição para prefeito de Cuiabá garantida, o candidato da Coligação “Dante de Oliveira”, Wilson Santos (PSDB), afirmou que agora começa uma nova eleição, da qual sairá vencedor aquele que tiver as melhores soluções para os problemas de Cuiabá.

Wilson consolidou sua ida para o segundo turno conquistando 28,40% dos votos válidos, equivalente a 81.531 eleitores, contra 34% do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB).

“Vai começar agora a eleição, e é o estilo de disputa que eu gosto. Mais à vontade, um contra um, olho a olho. Vamos discutir as ideias para Cuiabá, as soluções para Cuiabá, quem representa quem nesse processo, que tem a experiência para governar Cuiabá e quem tem parceiros para ajudar Cuiabá nas soluções de seus desafios”, afirmou, se referindo ao apoio do governador Pedro Taques (PSDB).

Taques, inclusive, esteve com o tucano durante a apuração dos votos no Centro de Eventos do Pantanal, assim como o vice, Leonardo de Oliveira (PSB), e os principais líderes políticos do grupo, como o presidente estadual do PSB, Fábio Garcia, além de secretários de Estado como o de Educação, Marco Marrafon, e de Infraestrutura, Marcelo Duarte. O secretário-geral do PSDB, Ussiel Tavares, e o presidente do diretório municipal, Carlos Avalone, também integraram o bloco de apoio.

O resultado das eleições confirma também a projeção de crescimento eleitoral do candidato tucano, conforme pesquisas de intenção de voto divulgadas às vésperas do pleito. O sufrágio positivo, segundo ele, comprova que a população está atenta, fazendo a comparação entre o perfil dos postulantes, e também entre propostas.

“O eleitor está analisando o que o candidato fala, o que ele promete, e também o grupo que ele representa. Nós somos do grupo apoiado pelo prefeito Mauro Mendes e o governador Pedro Taques. É o grupo do bem. Do lado de lá está quem representa um grupo corrupto, com gente presa”, disse, se referindo ao ex-governador Silval Barbosa, preso há mais de um ano.

Aécio em Cuiabá

Wilson demonstra confiança sobre o formato do segundo turno, considerando ser “uma nova eleição”. A roupagem do novo pleito deverá contar com reforço no grupo de apoiadores, com entrada de outros líderes, como o ex-senador Jaime Campos (DEM), cuja esposa Lucimar Campos saiu vencedora a prefeita de Várzea Grande com 76,16% dos votos válidos.

O reforço também poderá vir da nacional tucana, com possibilidade de integração em ato na Capital do senador Aécio Neves (PSDB-MG), além de outros líderes. Wilson deve viajar para São Paulo hoje (03), para buscar mais informações sobre funcionamento de parceria pública na área de saneamento básico. Wilson é responsável pela construção da ETA Tijucal, uma das principais obras da gestão como prefeito de Cuiabá.

2º turno

O segundo turno também deverá receber novos contornos, antecipou Wilson em relação ao formato das ações de campanha, com modificações no campo estratégico. Mas destaca que as mudanças não deverão se ater sobre o principal foco de sua campanha: a linha propositiva, que visa levar à população informações sobre as propostas contidas em seu Plano de Governo. (Com Assessoria)