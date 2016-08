Wilson alega que Mauro se aproxima da campanha e contrapõe Emanuel

Reprodução Emanuel Pinheiro focou o programa eleitoral na habitação para idosos e oportunidade de empregos

O candidato a prefeito de Cuiabá pela coligação “Dante de Oliveira” (PSDB, PMN, PEN, PHS, PRTB, PPS, PSL, PSDB, PSD, DEM, PSB e PV), deputado estadual Wilson Santos (PSDB), afirma que o prefeito Mauro Mendes (PSB) está muito próximo de entrar na campanha. “Boa relação com Mauro, tenho apoio do PSB, de seus secretários. E estamos muito próximos de trazer Mauro para campanha. Ele pediu tempo e tem que ser respeitado”, constou no horário eleitoral desta terça (30).

Além disso, Wilson tentou ligar o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) ao ex-secretário estadual de Fazenda Eder Moraes, o deputado federal Carlos Bezerra, Silval Barbosa (ambos do PMDB), e José Riva. Em contrapartida, pontuou que tem apoio do governador Pedro Taques (PSDB) e de Mauro, e que a população terá que decidir entre os dois grupos. Na peça, Taques lembrou inclusive que assumiu o Estado "quebrado" e deixado pelo antecessor Silval. “Não quero que isso ocorra em Cuiabá”, sustentou.

O “contra-ataque” do tucano é em resposta ao programa de ontem (29), do candidato pela coligação “Uma Nova Cuiabá Para Um Novo Prefeito” (PMDB, PTB, PP, PSC, PMB, PR, PROS, SD, PPL, PT do B, PRP e PTC), onde Emanuel tentou “colar” com Mauro.

Emanuel tenta “colar” com Mauro e Wilson ressalta avenida das Torres

O peemedebista, por sua vez, mostrou o projeto de lei de sua autoria que estabelece uma cota mínina dos programas habitacionais para os idosos. “Precisamos resgatar o valor cidadania. Os idosos carentes precisam mais da nossa atuação”, disse Emanuel, que promete ainda fomentar empregos para pessoas acima de 40 anos e aos jovens.

Já o candidato pela coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão” (PDT, PT e PCdoB), ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT), afirmou que foi o grande vencedor do debate da TV Record. A vice Jusci Ribeiro (PT) enalteceu o fato de o pedetista não ter fugido das perguntas e ter sido o único que tem projeto de governo.

A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB), que disputa pela coligação “Cuiabá Levada a Sério” (PRB e PTN), pontuou a destinação de recursos para Cuiabá para a construção da avenida das Torres e asfaltamento em vários bairros, quando atuou no Senado. Voltou a reforçar a lei de delação premiada, de sua autoria.

O procurador Mauro (Psol) acredita que o “olho no olho” atrai vários eleitores, mesmo com campanha considerada modesta. No programa do historiador Renato Santtana (Rede), a porta-voz nacional do partido, Marina Silva, pediu voto para o candidato.