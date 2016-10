Wilson chega aos trending topics do Twitter; usuários criticam renúncia

Uma das curiosidades desse 2 de outubro foi ver o nome do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) entre os assuntos mais procurados do microblog Twitter.

O nome do tucano apareceu no que a rede social chama de “trending topics”, ou seja, na lista em tempo real das palavras mais postadas no microblog e chegou a ocupar a 3ª posição, perdendo apenas para "Eleições2016" e "Doria", sobrenome do prefeito eleito de São Paulo, João Doria Júnior, também do PSDB.

No entanto, grande parte dos comentários foram negativos. Os motivos, segundo alguns internautas, seriam óbvios: a renúncia do munícipe, em 2010, para concorrer ao governo estadual e a má gestão que conferiu à cidade entre os anos de 2005 e 2009.

Além disso, o “galinho”, como é conhecido, era um dos últimos nomes do seu grupo político para disputar o pleito de 2016. Liderava a taxa de rejeição nas pesquisas de intenção de votos, mas reverteu a situação aos “48 minutos do segundo tempo”, deixando o procurador Mauro (Psol), que chegou a estar em primeiro lugar nas pesquisas, para trás.

Ao que tudo indica, o candidato está preparado para “rinha” e mais surpresas devem vir por aí. À imprensa, ele afirmou que além do apoio do governador Pedro Taques, no 2º turno deverá gravar com grandes líderes tucanos, como Aécio Neves e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.