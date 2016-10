Wilson consegue direito de resposta no programa eleitoral de Emanuel

Reprodução Direito de resposta foi apresentado durante a peça exiibida nesta sexta (14), a 16 dias da eleição

O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSB) veiculou direito de resposta, obtido pela Justiça, no espaço do programa eleitoral do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), que teve a veiculação suspensa pela Justiça Eleitoral. O direito de resposta foi apresentado durante a peça exibida nesta sexta (14), a 16 dias da eleição que ocorrerá em 30 de outubro.

O tucano afirmou que o peemedebista faz ataques baixos e utiliza a população para atacá-lo com intuito de desviar do debate e esconder o grupo que apoia Emanuel. Ainda no espaço do adversário, foi defendida pelo tucano uma campanha sem baixaria. No restante do tempo, o programa de Emanuel não foi veiculado.

Já no espaço dedicado a Wilson, o candidato mostrou sua trajetória de vida como engraxate, deputado estadual e federal e, depois, prefeito da Capital. O tucano também lembrou das obras feitas durante sua gestão, como a avenida das Torres, ETA Tijucal e o restaurante popular. “Podemos avançar, fazer mais e melhor, com mais experiência e apoio, tudo para fazer uma administração melhor. Temos propostas concretas e possíveis”, explica o tucano referindo-se à construção da avenida Parque Gumitá.

O governador Pedro Taques (PSDB) salientou as parcerias entre a prefeitura e o governo, como a construção do novo pronto-socorro e a revitalização das avenidas por onde deveria passar o VLT, como avenidas da Prainha e CPA.

Decisão

A Justiça Eleitoral determinou o corte em razão de que no programa do rádio de ontem (13), o deputado Zeca Viana (PDT), que declarou apoio Emanuel, afirmou que o candidato adversário representa o caloteiro. “Ora, trata-se de afirmação que encerra indubitavelmente a vontade de pejorar, de degradar, além de constituir conduta que em tese caracteriza o crime de injúria eleitoral”, diz trecho do despacho do João Alberto Menna Barreto Duarte.

O candidato Wilson também chegou a ter o programa eleitoral suspenso pela Justiça Eleitoral. No entanto, o desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça, derrubou a decisão proferida pelo juiz eleitoral Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, que determinava que o candidato, perdesse dois dias propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. O magistrado também deliberou que o tucano volte a exibir programas e inserções nesta sexta (14).

