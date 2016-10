Wilson contradiz Mauro e garante que, se eleito, salários não atrasarão

Gilberto Leite Candidato a prefeito, Wilson Santos contraria previsões e diz que manterá os salários em dia

O candidato a prefeito de Cuiabá pela coligação “Dante de Oliveira” (PSDC, PMN, PEN, PHS, PRTB, PPS, PSL, PSDB, PSD, DEM, PSB e PV), deputado estadual Wilson Santos (PSDB), promete manter os salários em dia e o cumprimento da Revisão Geral Anual (RGA). “Servidores fiquem tranquilos porque comigo é salário em dia e vou cumprir com RGA”” sustenta o tucano em entrevista ao RDTV.

Entretanto, as previsões econômicas feitas pelo prefeito Mauro Mendes (PSB) não são otimistas. Conforme o socialista, os salários do ano que vem podem atrasar em razão da crise instalada no país.

Além disso, Wilson vem de desgaste, principalmente, com os servidores estaduais. Isso porque quando era líder do Governo na Assembleia travou vários embates com representantes do Fórum Sindical acerca da RGA. Acontece que os servidores reivindicaram o pagamento na integralidade enquanto o Executivo aceitava pagar pouco mais de 7% e de forma parcelada.

O candidato reconhece o desgaste com os servidores, no entanto, alega que estava no papel de líder do Governo na Assembleia e, por isso, precisar levar em consideração o fato de quando prefeito, cumpriu com suas obrigações. “Respeito a posição do servidor estadual, reconheço que RGA é legal e constitucional”, admite Wilson.

O tucano lembra ainda que quando assumiu a prefeitura o salário dos servidores estava atrasado três meses. Além de colocar em dia, segundo o candidato, deu ganho real a várias categorias. “Tirei R$ 162 milhões, que poderiam ser investidos em asfalto, creche, centro de saúde, para pagar salário”, sustenta.

CAB

Em relação ao serviço de saneamento básico, Wilson mantém afirmação de que a CAB Cuiabá não continuará, caso seja eleito. Explica ainda que a substituição poderá seguir por dois caminhos. O primeiro é parceria público-público ou público-privado. “Primeiro ato é tirar a CAB de Cuiabá. Já estive em São Paulo para reunir com diretoria da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que demonstrou interesse em fazer parceria Público-Público com Sanecap”, explica o candidato sem descartar nova licitação.