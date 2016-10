Wilson denuncia Emanuel, família, Silval, ex-secretários e Walace por esquema de propina - ouça áudio

Reprodução Organograma explica como funcionaria o esquema de fraudes nos incentivos envolvendo ex-secretários, Silval Barbosa e família do candidato Emanuel Pinheiro

O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) entregou, nesta segunda (24), um calhamaço composto de supostas provas de esquema de cobrança de propina envolvendo o adversário, deputado estadual Emanuel Pinheiro, à Delegacia Fazendária de Cuiabá. “Para não prevaricar na minha condição de agente público, estou documentando à Defaz”, diz Wilson.

Segundo a denúncia, Emanuel teria “facilitado” benefícios fiscais à empresa Caramuru Alimentos, sem a observância de todos os requisitos e trâmites legais, tendo recebido pela atuação em prol da empresa pagamentos na ordem de R$ 4 milhões.

Conforme os documentos, este montante teria sido creditado nas contas de empresas de propriedade do irmão do deputado, Marco Polo de Freitas Pinheiro e da esposa Bárbara Freitas Pinheiro, assim como da irmã de Bárbara, Fabíola Cássia de Noronha Sampaio.

Neste sentido, a denúncia aponta que o recebimento de valores, por parte de Emanuel, para atuar em prol da empresa na concessão de incentivos pode caracterizar, pelo menos, crime de corrupção passiva, segundo o Código Penal.

Além disso, o documento traz que a Caramuru Alimentos apresentou requerimento para enquadramento no Prodeic do governo estadual, contudo, só teve o requerimento deferido após Emanuel junto à secretaria de Indústria e Comércio, à época, comandada por Allan Zanatta, em 27 de agosto de 2014.

Wilson afirma, na denúncia, que Zanatta ocupou o cargo de secretário estadual sob indicação de Emanuel, assim como do então deputado federal, hoje senador Wellington Fagundes.

Após o requerimento ser deferido, de forma irregular, as empresas do irmão e cunhada do Emanuel teriam emitido R$ 4 milhões em notas em favor da Caramuru, tendo ocorrido recebimento em contas de titularidade das mesmas, segundo relato de Marco Polo e Bárbara, em confissão ocorrida diretamente a Wilson e registrada em áudio anexado à denúncia.

Gilberto Leite/Rdnews Candidato Wilson Santos fala com imprensa após coletiva para apresentar denúncia entregue à Defaz

“É evidente que não houve qualquer prestação de serviços que pudessem justificar o pagamento destes valores milionários às empresas do casal, até porque estas não atuam no ramo de consultoria tributária”, diz trecho do documento entregue à Defaz.

De acordo com a denúncia, as emissões de notas fiscais teriam o propósito exclusivo de propiciar a lavagem dos recursos obtidos como propina, por Emanuel. “A movimentação dos recursos poderá ser rastreada através de quebra de sigilo bancário e fiscal tanto das empresas de propriedade de Marco Polo, Bárbara, Fabíola e da empresa Caramuru”.

Nesta linha, Wilson ressalta que Emanuel Pinheiro, Marco Polo, Bárbara e Fabíola Sampaio teriam movimentado recursos oriundos do esquema. O tucano também encaminha comprovante que o trio Marco Polo, Bárbara e Fabíola possuem 13 empresas em seus nomes, muitas das quais sequer existem movimentações ou não praticam quaisquer atividades.

Conforme a denúncia, a ilegalidade na concessão dos incentivos à Caramuru inclusive teria sido atestada em relatório da Controladoria Geral do Estado, onde se pede não só o cancelamento dos incentivos, como a devolução dos recursos.

O documento entregue à Defaz ainda reforça que Marco Polo e Bárbara procuraram Wilson, em seu apartamento, sob o argumento de que teriam recebido informações de que tais fatos seriam revelados na propaganda eleitoral do tucano. O candidato menciona que o casal teria suplicado para que tal revelação não ocorresse.

Durante a conversa, uma terceira pessoa, sem o conhecimento de Wilson, teria gravado a discussão temendo alguma armação por parte do irmão e cunhada de Emanuel, em razão do processo eleitoral. Na gravação o casal teria confessado a atuação em prol da empresa Caramuru e o recebimento de propina.

Em um trecho do áudio, Bárbara conta detalhes de como funcionava o esquema, mas afirma que não percebeu, num primeiro momento, irregularidades. Ela diz a Wilson que nos últimos dias a vida tem sido um inferno. Além disso, revela que passou a receber informações de que a qualquer momento o governo poderia denunciar o esquema. Emocionada, ela diz: “eu não quer ir presa”.

Em relação à prova concreta do caso, o tucano ressalta que é a confissão da Bárbara e de Marco Polo. “Essa conversa foi feita no meu apartamento, em 24 de setembro à noite, quando eles foram ao prédio sem agendar e eu os recebi. Durante 40 minutos conversamos longamente e essa conversa está registrada”.

Wilson revela que, em dado momento, notou que a situação era mais grave do que imaginava. “Quando ela (Bárbara) disse que admitia a possibilidade de ser presa, e dos R$ 4 milhões uma parte ficou com ela e a irmã, e que o deputado Emanuel Pinheiro tinha conhecimento de tudo”, conta.

Consta no documento que toda esta movimentação teria ocorrido no período eleitoral de 2014, o que, segundo Wilson, poderia indiciar que os recursos serviriam para utilização na campanha eleitoral, pois Emanuel foi candidato e se reelegeu deputado estadual.

Entre a documentação entregue à Defaz constam processo de concessão dos benefícios à Caramuru; auditoria da CGE; lista de empresas de propriedade de Marco Polo, Bárbara e Fabíola; comprovantes de indicação de Allan Zanatta por Emanuel para o cargo de secretário; trechos de inquérito da Defaz entregues à CPI da Sonegação Fiscal; rol de empresas de Marco Antônio de Freitas Pinheiro; bem como mídia e degravação da confissão do casal Marco Polo e Bárbara.

Confira, abaixo, áudio da suposta conversa entre Wilson, Marco Polo e Bárbara.