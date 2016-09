Wilson destaca a boa relação com os servidores; Emanuel agradece família

Assessoria Julier promete, se eleito, asfaltar todas as ruas e levar segurança aos bairros da região do Coxipó

O candidato a prefeito de Cuiabá, deputado estadual Wilson Santos (PSDB), no programa eleitoral desta segunda (19), pela manhã, afirmou que quando prefeito colocou os salários dos servidores em dia, assim como estabeleceu a data base da Revisão Geral Anual (RGA). O tucano tenta amenizar o desgaste gerado com os servidores estaduais em razão da polêmica do RGA, neste ano e pontua ainda que pagou R$ 162 milhões, referentes a três meses de salários atrasados, quando assumiu a prefeitura em 2005.

O ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT) promete asfaltar todas as ruas, assim como levar segurança a todos os bairros da região do Coxipó. Além de infraestrutura, o pedetista prometeu dar segurança aos moradores com a implantação da guarda comunitária. Ao final, o ex-magistrado prometeu “expulsar” a CAB Cuiabá, e retomar os serviços de saneamento básico.

O deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB) dedicou parte do programa eleitoral à sua família. Agradeceu a sua mãe Maria Helena Pinheiro, sua esposa Márcia Pinheiro e aos filhos pelo apoio da candidatura. Na peça, o peemedebista propõe que creches funcionem até as 19h30 e durante as férias. Ao final, afirma que o atual pronto-socorro será transformado em hospital materno infantil.

A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) exibiu imagens de campanhas anteriores. O jingle de Serys ressalta que a ex-parlamentar tem pulso firme e é ficha limpa.

O procurador Mauro (Psol) voltou a dizer que seus adversários estão em pânico e, por isso, veiculam mentiras ao seu respeito. Mas ele ressalta que o povo é quem irá decidir nas urnas o destino desta eleição. Já o historiador Renato Santtana (Rede) considera que é o candidato da nova geração.