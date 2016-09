Gilberto Leite/Rdnews Wilson Santos acredita que ainda vai conseguir encontrar Mauro no palanque

O candidato a prefeito deputado Wilson Santos (PSDB) atenuou a saída do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes do evento do PSB realizado ontem (15) antes de ele chegar, assim como o fato de o prefeito não ter citado seu nome no discurso, tendo apenas pedido voto para o 45.

O tucano alega que o desencontro foi uma coincidência, já que antes estava em reunião no Distrito Industrial que foi das 18h às 21h. “Mas o importante é que o prefeito esteve presente pessoalmente. Orientou sua militância e sua base de qual é o caminho e qual é o trabalho.”

Por outro lado, Wilson diz acreditar que nestas eleições ainda deve cruzar com Mauro no palanque. “Está muito bom, evento organizado pelo PSB. Importante é a mensagem que Mauro passou. Honrar o compromisso com o PSDB”.

O governador Pedro Taques (PSDB), que chegou com o deputado, também disse que desencontro é normal em campanha e que a situação não tem relação com as rusgas existentes entre ambos.

Mauro Mendes, por sua vez, questionado se não iria esperar o candidato Wilson Santos, disse que tinha outro evento de campanha para ir e não podia ficar mais tempo. Garantiu que não tinha nada demais nisso e nem no fato de não ter dito o nome de Wilson no palanque, se limitando a informar o número 45 para voto. “PSB está junto com PSDB nestas eleições. PSB fechou compromisso e vai honrar”.

O prefeito, contudo, reforçou situação polêmica da semana passada, quando proibiu o partido de usar seu nome na eleição sem sua autorização. “O que eu disse não é nada mais que o óbvio. Nunca ninguém poderá usar meu nome sem autorização, seja na campanha, seja na política”, finalizou.

Embora não cite o nome do candidato tucano e ex-adversários por três eleições, Mauro pediu voto para os vereadores do PSB e para Leonardo Oliveira, candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito.

