Wilson e Emanuel aceitam reduzir o tempo de rádio e TV para 5 minutos

Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) firmaram acordo para reduzir o tempo do horário eleitoral gratuito de rádio de TV de 10 para cinco minutos para cada candidato a prefeito de Cuiabá. Conforme o entendimento entre os postulantes, a exibição deve começar na próxima segunda (10).

O acordo depende da homologação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O documento com os termos do acordo será protocolizado nas próximas horas para análise do judiciário.

Marqueteiro de Wilson, jornalista Kleber Lima confirmou que os candidatos chegaram ao entendimento na última segunda (03). “O objetivo é reduzir os custos e tornar a campanha menos enfadonha. Creio que a iniciativa vai agradar o eleitorado”, concluiu. A assessoria de Emanuel também confirma o entendimento com o adversário.

Horários

A propaganda eleitoral em Cuiabá, que deve iniciar na segunda, será exibida às 7h e 12h no rádio e 13h e 20h30 na televisão, sempre no horário de Brasília. As peças serão exibidas diariamente, inclusive aos domingos.

O Calendário Eleitoral não determina quando deve iniciar a propaganda, mas estabelece apenas que a data limite para o "pontapé inicial" é 15 de outubro, ou seja, 15 dias antes da eleição, marcada para o dia 30. O término do programa eleitoral será em 27 deste mês.

Antes de proclamar o resultado do primeiro turno, a Justiça Eleitoral precisa respeitar prazos estabelecidos pela Legislação Eleitoral. Após a totalização dos votos, é gerada a Ata Geral da Eleição, que é disponibilizada, pelo prazo de três dias, para exame dos partidos políticos e das coligações interessadas.

Ao término desse prazo, os partidos políticos e as coligações poderão apresentar reclamações, no prazo de dois dias, que serão submetidas à análise da Junta Eleitoral que, em igual prazo, conforme o caso, apresentará aditamento à Ata Geral da Eleição com proposta das modificações que julgar procedentes, ou apresentará a justificativa da improcedência das arguições. Caso não haja reclamação, o juiz deve proclamar o resultado nesta sexta (7) e anunciar mais 48h para dar início à propaganda eleitoral gratuita.

Além da propaganda em bloco, a legislação eleitoral determina inserções de 70 minutos diários que também são divididos de forma igualitária. Ou seja, 35 minutos para o peemedebista e a outra metade para o tucano.

A ordem de veiculação da propaganda no primeiro dia será feita por sorteio pelo juiz eleitoral, sendo apresentada de forma alternada nos dias seguintes. Sendo assim, o candidato que apresentou sua propaganda por último no primeiro dia será o primeiro a apresentar no dia seguinte.

Já a propaganda nas ruas com o uso de carro de som, alto-faltantes, bem como carreatas e distribuição de material de campanha estão liberados a partir de 24 horas após a eleição.

Primeiro turno

No primeiro turno, Emanuel ficou em primeiro lugar com 98.051 mil votos, o que representa 34,15% dos votos válidos. Já Wilson teve a preferência de 81.531 dos cuiabanos, que atinge 28,40%.

Na oportunidade, Emanuel tinha 3 minutos e 44 segundos, seguido de Wilson, com 3 minutos e 12 segundos, e o ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT), com 1 minuto e 54 segundos. Já Renato Santana (Rede) teve somente 14 segundos, 1 a menos que o procurador Mauro (PSOL), que obteve 15 segundos. A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB), por sua vez, ficou com 38 segundos.

O tempo de cada candidato é definido com base na representatividade de cada legenda, especialmente da bancada federal.

