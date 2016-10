Reprodução Emanuel mostrou seus apoiadores, entre eles Wellington Fagundes (PR) e Cidinho Santos (PR)

Depois de um final de semana movido por decisões que ora suspendiam os horários eleitorais, ora derrubavam tais liminares, os candidatos a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) apresentaram aos eleitores nesta segunda (17), programas amenos e sem “ataques” ao adversário.

No entanto, o locutor da peça do peemedebista abriu o programa dizendo: “começa agora o programa do prefeito que vai cumprir os quatro anos de mandato”. Em um entendimento rápido, pode-se perceber que a frase é uma critica direta ao tucano que deixou a prefeitura em 2010 para disputar o governo.

Depois disto, Emanuel parabenizou os professores e falou de suas propostas para a Educação. Dentre elas, ele sugeriu criar o programa “Prepara Cuiabá”, que terá três frentes: Cursinho pré-vestibular, Cursinho para quem vai prestar concurso público e curso de qualificação. Ele também voltou a prometer que vai construir 11 CMEIs e novas creches para atender as crianças. Além disso, o peemedebista quer ampliar, por meio do programa Hora Extendida, o horário de funcionamento das creches para até as 19h30. Entre suas propostas para Cuiabá, Emanuel deu destaque também para a reativação do projeto Bom de Bola, Bom de Escola.

Já no final, o peemedebista mostrou os apoiadores, entre eles dois dos três senadores, Wellington Fagundes (PR) e Cidinho Santos (PR), e do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, além de pontuar que é do mesmo partido do presidente da República Michel Temer.

Já Wilson Santos, que conseguiu derrubar no domingo, a decisão do juiz Paulo de Toledo, da 1ª Zona Eleitoral, proferida no sábado (15), que determinava que o candidato ficasse sem a veiculação dos programas eleitorais por dois dias seguidos, domingo (16) e nesta segunda (17), começou o programa falando de sua trajetória como professor.

Wilson focou na Educação. Voltou a dizer que vai reativar o cursinho pré-vestibular Cuiabá Vest e construir novas creches com recursos do pró-infância. Ainda nesta linha, o tucano pretende reduzir o déficit de vagas pela metade até 2020.

Imbróglio desta segunda

A juíza Maria Rosi de Meira Borba, da 54ª Zona Eleitoral, determinou no domingo (16) a suspensão dos programas eleitorais do Wilson Santos, que tentam associar Emanuel Pinheiro a casos de corrupção ligados a Silval Barbosa (PMDB) e José Riva.

"As afirmações apresentadas no horário eleitoral pela coligação requerida (Dante de Oliveira), no meu sentir, buscam imputar, ainda que indiretamente, fatos delituosos que estão sendo apurados em desfavor de pessoas estranhas ao pleito eleitoral, ao candidato da representante", avaliou a juíza.

No entanto, a magistrada não determinou a perda de tempo de espaço na propaganda eleitoral gratuita, essa possibilidade ainda está sob análise da juíza. Desta forma, o candidato tucano poderá substituir as inserções barradas pela justiça por outros programas.