Wilson expõe notas dos pagamentos da Caramuru à família de Emanuel

Reprodução Várias notas fiscais foram emitidas que totalizam 3,6 milhões, valor próximo ao denunciado

O candidato à Prefeitura de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) apresentou novas provas do suposto esquema de pagamento de propina envolvendo a empresa Caramuru Alimentos, o irmão do adversário nas urnas Emanuel Pinheiro (PMDB), Marco Polo, o Popó, e a esposa Barbara Pinheiro. Desta vez trouxe à tona notas fiscais que comprovam a realização de pagamentos para as empresas do casal.

As notas, segundo a coligação de Wilson, mostram que a Caramuru fez pagamentos de R$ 150 mil e de R$ 200 mil às empresas Pinheiro e Noronha Ltda, do irmão de Emanuel, e a Auctus Consultoria (pertencente a Bárbara e a sua irmã, Fabíola Noronha Sampaio), em 2014.

No total, os parentes de Emanuel receberam, de 4 de setembro a 2 de outubro de 2014, 11 pagamentos, totalizando R$ 1,7 milhão. O grupo do tucano ressalta que os valores curiosamente, foram repassados durante o período em que o processo da Caramuru tramitou dentro do governo Silval Barbosa (PMDB), hoje preso. A empresa obteve o direito de receber incentivos fiscais em outubro de 2014, após do aval do então secretário Alan Zanatta.

"Não é possível que pessoas simples, do povo, ter acesso, ou fazer a aprovação ou dar consultoria para aprovar um negócio que é esquema, montado para fraudar o Estado", disse o advogado da coligação José Rosa, ao lembrar, mais uma vez, que Zanatta foi indicado por Emanuel Pinheiro e Wellington Fagundes para o comando da secretaria de Indústria e Comércio.

Levantamentos apontam que exatamente um dia após o Cedem aprovar a entrada da Caramuru no Prodeic, foi efetuado um pagamento de R$ 150 mil. Já em 16 de outubro, quando Silval e Zanatta e o ex-secretário da Casa Civil Pedro Nadaf publicaram o enquadramento definitivo da Caramuru no Prodeic, uma terceira empresa de Fabíola Noronha recebeu mais um pagamento de R$ 60 mil.

As notas fiscais mostram que a Caramuru também repassou R$ 1,8 milhão ao escritório Figueiredo & Figueiredo Advogados Associados, sendo R$ 590 mil em 15 de dezembro de 2014 e R$ 1,3 milhão em 17 de abril de 2015. Somando-se todas as notas, a Caramuru repassou um total de R$ 3,6milhões. "O caso Caramuru não se encerra domingo (na eleição). Vai avançar durante muito tempo, e muita gente vai para a cadeia, como disse dona Bárbara, sentada na minha sala, no meu apartamento", diz Wilson.

De acordo com o advogado, José Antônio Rosa, apesar de esses dois últimos pagamentos não terem, aparentemente, nada a ver com o esquema de propinas, as notas referentes a eles também serão entregues à Delegacia Fazendária e ao Ministério Público Estadual por estarem dentro do período em que a Caramuru usufruiu dos benefícios fiscais. Todos os demais materiais e informações que chegaram ao conhecimento da campanha eleitoral de Wilson Santos também serão encaminhados.

Ontem (27), a irmã de Bárbara, Fabíola Cassia de Noronha Sampaio, que teria sido uma das beneficiadas do esquema, negou as irregulariades. Em nota, reconheceu que prestaram serviços à Caramuru Alimentos, mas garantiu que os "honorários recebidos são, portanto, absolutamente adstritos à atividade técnica, honrada e profissional. Os honorários perfazem cerca de 2% do projeto global, percentual comumente aplicado no mercado de concepção de projetos de viabilidade financeira e consultoria econômica”, diz.

Fabíola ressalta que em nenhum momento ela ou a irmã receberam propina ou foram assediadas para tal. “Recebemos algo lícito, fruto de nossa expertise e trabalho prestado. Qualquer especulação em sentido contrário não passa de uma ilação. Trata-se de mais uma mentira, de um candidato afeito a mentiras”.Nesta linha, Fabíola garante que a denúncian é um factóide político. Em outra nota, Barbara também negou qualquer irregularidade.