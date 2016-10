Wilson lista ações para a juventude e promete recriar secretaria-adjunta

Assessoria Wilson Santos cumprimentando as crianças durante ato da campanha eleitoral

O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) tem como promessa de campanha a volta da secretaria-adjunta da Juventude. Além de recriar o Cuiabá Vest, Wilson também pretende trazer de volta o Bolsa Universitária Municipal, e fortalecer o Campeonato Pixote e os Jogos Estudantis.

“É um conjunto de ações que nós vamos realizar em favor da juventude. Além de recriar a secretaria-adjunta da Juventude vou reativar os centros da Juventude que eu construí no Dom Aquino, no Pedregal e em outros bairros. Também queremos expandir alguns programas que a secretaria de Segurança tem como, por exemplo, o Cara Limpa Contra as Drogas”, garante o candidato em entrevista a uma rádio da Capital.

A pasta-adjunta havia ganhado status de secretaria na gestão de Chico Galindo, em 2012, e foi extinta pelo prefeito Mauro Mendes.

Em relação ao Cuiabá Vest, Wilson disse que vai garantir ao aluno que se prepara para o vestibular, de forma gratuita, as aulas, o material e camiseta. Wilson vai trazer também o Peladão, que ele pretende transformar no maior campeonato de futebol amador da América Latina, com 500 equipes. “Vamos também valorizar os jovens integrando-os na nossa equipe de administração”, disse o candidato do PSDB.

Outra ideia de Wilson, caso seja eleito em 30 de outubro, é expandir para vários bairros o Programa Guarda Mirim Ambiental. “Também vamos avançar com o Programa Bombeiro do Futuro em uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar e avançar em uma parceria com a Polícia Militar com os projetos Judô Bope e o Jiu-Jitsu Rotam. São programas sociais que nós podemos pulverizar em escolas, centros comunitários, em centros da juventude. Então, nós temos boas ideias, porque eu sempre trabalhei com a juventude”, disse Wilson, se referindo ao seu papel de professor.

Cuiabá 300 anos

Ao falar sobre a Cuiabá de 2019, quando a cidade completa 300 anos, Wilson disse que, caso seja o prefeito, espera comemorar o aniversário da cidade com um grande pacote de obras. “Quero inaugurar uma das três avenidas que sonho para Cuiabá, seja a Avenida Parque Gumitá, seja a Avenida Circular Sul, ou a avenida que vai ligar o CPA ao Osmar Cabral e ao São João Del Rey. E pretendo também comemorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) acrescido, crescente, e dar a Cuiabá um novo Plano Diretor”, disse Wilson.

O Centro Histórico de Cuiabá também deverá estar completamente revitalizado, com a recuperação das praças centrais, como a do Alencastro, da Republica e Ipiranga e com o rebaixamento da fiação. “Nos 300 anos já pretendo estar bem encaminhado com o Centro Histórico num programa de revitalização contundente, numa política de incentivos fiscais clara e o Centro Histórico de Cuiabá já pululando de energia”, disse Wilson, se referindo ao plano de conceder descontos no IPTU e no ISSQN para os empresários que ocuparem a área central com seus empreendimentos. (Com Assessoria)