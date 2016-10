Wilson mostra notas fiscais contra família de Emanuel, que vê trucagem

O candidato à Prefeitura de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) apresentou no programa de TV exibido na manhã desta quinta (27), provas do suposto esquema de pagamento de propina envolvendo a empresa Caramuru Alimentos, o irmão do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), Marco Polo Pinheiro e a esposa Barbara Pinheiro. O tucano já havia apresentado em entrevista coletiva notas fiscais, que provam a denúncia feita por ele no debate da TV Record, no domingo (23).

Wilson expõe notas dos pagamentos da Caramuru à família de Emanuel

Reprodução Emanuel usou o programa para lamentar e dizer que Wilson montou uma farsa contra ele

O programa de Wilson mostrou ainda que a Caramuru fez pagamentos de R$ 150 mil e de R$ 200 mil às empresas Pinheiro e Noronha Ltda, do irmão de Emanuel, e a Auctus Consultoria, que pertencente à Bárbara e à sua irmã, Fabíola Noronha Sampaio, em 2014, durante o Governo Silval Barbosa (PMDB). Os parentes de Emanuel teriam recebido de 4 de setembro a 2 de outubro de 2014, 11 pagamentos no total de R$ 1,7 milhão.

“É isso que Emanuel não consegue explicar e é, por isso, que ele tenta distorcer a denúncia “, diz o locutor da peça tucana. Wilson também deu destaque para o fato de que um dia após o Conselho de Desenvolvimento Empresarial (Cedem) aprovar a entrada da Caramuru no Prodeic, foi efetuado um pagamento de R$ 150 mil. “E agora eleitor, quem está falando a verdade? E quem está montando uma farsa para tentar enganar você?”, perguntou o locutor.

Já Emanuel Pinheiro usou o espaço para rebater o oponente sobre o suposto envolvimento em recebimento de propina da Caramuru Alimentos, para facilitar concessão de incentivos fiscais no Prodeic. “Lamentavelmente, mais uma vez, esse espaço tem que ser usado para desmontar a farsa do meu adversário”, disse o peemedebista. Emanuel também apontou que a gravação da conversa sobre os R$ 4 milhões que o casal Bárbara e Marco Polo teria recebido em propina foi adulterada.

“Não existem adjetivos para qualificar Wilson Santos. Ele fez trucagem. As informações da campanha dele são, absolutamente, deturpadas”, reforça Emanuel. Wilson nega que houve trucagem.

Propostas

Apesar disso, os dois candidatos também apresentaram propostas de governo. Emanuel, além de se defender, apresentou algumas propostas, como a construção de 11 CMEis e novas creches para atender as crianças. Além disso, o peemedebista quer ampliar, por meio do programa Hora Extendida, o horário de funcionamento das creches para até as 19h30. Entre as propostas para Cuiabá, Emanuel deu destaque também para a reativação do projeto Bom de Bola, Bom de Escola.

Wilson, por sua vez, garantiu que vai construir duas novas avenidas na Capital e romper o contrato com a CAB, bem como trazer a Sabesp para realizar contrato para saneamento básico. Amanhã será o último dia de exibição dos programas eleitorais na TV e no rádio, antes da votação do segundo turno, que ocorrerá no domingo (30).