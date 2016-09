Reprodução Peça mostra Silval junto a Emanuel e Eduardo Cunha com Emanuel "rasgando" elogios ao ex-governador do mesmo partido, preso há um ano por suspeita de participação em crimes de corrupção

A aproximação do dia da eleição está esquentando o clima da disputa em Cuiabá. No horário eleitoral apresentado no final da tarde desta terça (20), o candidato a prefeito pela Coligação Dante de Oliveira, Wilson Santos (PSDB), lança a campanha “Fora PMDB. Contra a corrupção vote 45” e cita a pressão dos movimentos sociais que resultaram no afastamento da presidente Dilma Rousseff (PT), cassada por crime de responsabilidade, e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB) que, segundo o vídeo, “já virou símbolo da corrupção mundial”.

A mensagem é aberta citando que o Brasil está sendo passado a limpo. "Numa demonstração de maturidade democrática, o povo foi às ruas exigir o fim da corrupção no Governo Federal e mais respeito ao patrimônio público”.

No vídeo, enquanto mostra imagem do ex-governador Silval Barbosa, junto a Emanuel, Cunha e Emanuel "rasgando" elogios ao ex-governador preso há um ano por suspeita de crimes de corrupção, a coligação liderada por Wilson destaca que “o povo de Mato Grosso também foi às ruas, soltou sua voz e o Judiciário colocou atrás das grades aqueles que deram prejuízo ao patrimônio público e envergonharam nosso povo”.

“Eles estão tentando voltar ao poder para se apropriar do patrimônio que é da população e por isso, lançaram candidato”, cita a propaganda eleitoral, numa alusão direta ao adversário do PMDB na eleição, Emanuel Pinheiro, de quem, segundo pesquisas eleitorais divulgadas na Capital, Wilson precisaria tirar votos para ter chance de ir ao segundo turno com o candidato que, até então, despontaria como favorito nas pesquisas, Procurador Mauro (Psol).

Emanuel também não deixa por menos. Após repetir os resultados das pesquisas eleitorais Ibope e Gazeta Dados que o colocam como favorito para ida ao segundo turno, a peça cita o alto índice de rejeição do candidato tucano e faz referência ao Rodoanel, obra lançada por Wilson, quando prefeito, e até hoje não concluída.

A alfinetada mais agressiva é na abordagem aos problemas de trânsito de Cuiabá, quando Emanuel promete concluir não somente o VLT, como também a obra do Rodoanel para que caminhões não precisem entrar na cidade. “Essa obra paralisada por superfaturamento e fraude precisa ser retomada”, diz o peemedebista.

O programa acrescenta depoimentos de eleitores que votaram no atual prefeito Mauro Mendes (PSB) em 2012 e, agora, afirmam que vão votar em Emanuel.

O candidato Julier (PDT) critica problemas da falta de infraestrutura que prejudicam os serviços de saúde de Cuiabá, cita problemas de moradia, deficiência em linhas de ônibus e promete a passagem mais barata em Cuiabá, além de um projeto que garanta mais segurança aos moradores.

O Procurador Mauro (Psol) voltou a se referir ao pânico dos adversários diante do reconhecimento dos eleitores ao seu projeto para administrar Cuiabá.

Após ter registrado queda na preferência dos eleitores, segundo últimas pesquisas divulgadas, a ex-senadora Serys (PRB) usa o tempo na televisão para mostrar como acontece a manipulação dos resultados das pesquisas sobre as intenções de voto dos eleitores. Já Renato Santtana mantém o mote de “prefeito da nova geração”.