Wilson perde 2 dias de propaganda por reincidência e pode ser multado

O candidato Wilson Santos (PSDB) "ficou mudo” na propaganda eleitoral gratuita de TV e Rádio exibida nesta quinta (13). Isso aconteceu porque o programa foi suspenso por determinação judicial. O tucano ficará sem programas e inserções, na quinta (13) e na sexta (14).

O aviso: “Espaço reservado à coligação “Dante de Oliveira” suspenso por determinação da Justiça Eleitoral” ficou em forma de “Slide” por cinco minutos, até a propaganda do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) começar.

A decisão, que saiu nesta manhã, é do juiz Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, da Primeira Zona Eleitoral. “Tendo em vista que a propaganda aqui tratada, em sua totalidade, é inteiramente prejudicial ao candidato da representante, determino a suspensão imediata da propaganda, bem como a perda do direito de efetuar a propaganda nos dias 13 e 14 de outubro corrente", diz trecho do despacho.

Ainda no despacho do juiz eleitoral, a coligação “Um novo prefeito para uma nova Cuiabá", alega que o tucano agrediu a honra e a moral do candidato peemedebista. “(...) o programa eleitoral que agrediu a honra e a moral do candidato Emanuel Pinheiro, usando propaganda degradante e ridicularizante fazendo isso por mais de 50 vezes nos canais de rede aberta com a alegação de falta de caráter e que sua moral é igual a zero”, diz a decisão.

Na semana passada, a Justiça Eleitoral já havia determinado que candidato Wilson Santos a perda de 1 minuto e 4 segundos, mas Wilson voltou a fazer ataques ao peemedebista em programa eleitoral.

Juiz critica Wilson por ataques contra Emanuel e reduz programa eleitoral

Caso a decisão seja descumprinda, a coligação Dante de Oliveira terá que pagar multa de R$ 10 mil. “Tal penalidade abrange toda e qualquer propaganda da coligação Dante de Oliveira, seja no rádio, seja na televisão, seja na forma de blocos, seja na forma de inserções. Fixo uma multa de R$ 10 mil por vez que esta decisão for infringida”, trecho da decisão.

Outro lado

Wilson ainda não se pronunciou sobre a punição. A assessoria deve divulgar nota ainda hoje.