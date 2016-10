Wilson propõe versão cuiabana do Bolsa Família para os de baixa renda

O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) propõe a implantação do Programa Prato Cheio, que pode ser classificado como versão cuiabana do Bolsa Família. Conforme a proposta, as famílias beneficiadas receberão cartão que será carregado mensalmente com R$ 50, e só será aceito em supermercados e mercearias credenciadas, exclusivamente para compra de gêneros alimentícios.

Reprodução Wilson em campanha abraça cidadã cuiabana e promete implantar o programa Prato Cheio

O programa ainda prevê a construção de mais dois restaurantes populares na grande Morada da Serra e outro no grande Coxipó, que terão um custo mensal de R$ 50 mil por mês, para servir mais de três mil refeições. Neste caso, Wilson promete investimento total de R$ 1,2 milhão e afirma que os novos restaurantes serão garantidos com remanejamento de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, por meio de emenda que será apresentada pelos vereadores.

Segundo o tucano, total de ações do Programa Prato Cheio consumirão apenas 0,3% do orçamento total do município. Conforme a LOA de 2017, o valor da receita líquida total ultrapassará os R$ 2,2 bilhões.

Além disso, o programa tem outros dois pilares. Através do reaproveitamento alimentar serão recolhidos e selecionados os alimentos não aproveitados em feiras populares para servir de ingrediente em escolas municipais, creches e abrigos, ou para fornecimento de sopão à população em situação de rua. Conforme Wilson, o custo é mínimo e será realizado por meio de parcerias com igrejas, ONGs e clubes de serviços, enquanto a prefeitura entrará com assistência técnica e capacitação aos feirantes.

O candidato também promete utilizar o Programa Prato Cheio para fortalecer a agricultura familiar, em Cuiabá. Por isso, propõe fazer parceria com pequenos produtores do Cinturão Verde e do Pedra 90, para que a colheita seja adquirida por escolas, creches e centros de assistência social. O custo será garantido por meio de convênios com a União e emendas parlamentares, tanto dos vereadores e quanto dos deputados estaduais e federais, para adquirir mais três patrulhas mecanizadas para aumentar a produção. Caso seja eleito, a Prefeitura de Cuiabá deve garantir, com recursos próprios, assistência técnica e a aquisição de sementes.

“Com o cartão, as pessoas poderão comprar comida em qualquer rede de supermercado e mercearias da cidade que façam parte do Programa Prato Cheio. Também construiremos dois novos restaurantes populares. Vamos estimular o pequeno produtor, como fiz na gestão anterior, com os produtores do Cinturão Verde, no Pedra 90”, garante Wilson.

Segundo o último censo do IBGE, Cuiabá possui 13 mil pessoas em estado de extrema pobreza e mais 25 mil famílias com renda de apenas meio salário mínimo. No primeiro ano, o Programa Prato Cheio deverá beneficiar, pelo menos, duas mil pessoas. Para garantir a participação das famílias, os pais devem aderir a cursos profissionalizantes e as crianças estarem com frequência na escola e a carteira de vacinação em dia.

O programa proposto por Wilson lembra o extinto Panela Cheia do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Coordenado pela ex-primeira-dama Roseli Barbosa, oferecia até R$ 87 mensais como complemento de renda às famílias mais pobres. Acabou sendo desativado na Gestão Pedro Taques (PSDB) por estar em desacordo com a legislação.

Secretário garante que substituiu o Panela Cheia para cumprir legislação