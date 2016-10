Wilson quer complementar LOA e sinaliza construção de duas avenidas

O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), após reunião na tarde desta sexta (14) no Palácio Alencastro com o prefeito Mauro Mendes (PSB), diz que o socialista apresentou aos dois candidatos a proposta orçamentária para 2017, e que ficou claro que o orçamento realista dá condições do próximo gestão atravessar o ano de crise com segurança.

“Desde que tenha juízo e seja mais gestor do que político. Tem que ter equilíbrio e colocar os interesses públicos acima de tudo. Parabenizo Mauro, porque pegou uma prefeitura e entregou outra bem melhor”, disse à imprensa. A reunião também contou com a presença do governador Pedro Taques (PSDB).

O tucano ressalta que a Câmara deve apreciar a matéria até dezembro e, caso for eleito, vai sugerir algumas alterações a fim de adequar a LOA aos programas de governo, como Prato Cheio que não está contemplado neste orçamento.

Assessoria Reunião entre prefeito Mauro Mendes e Wilson Santos com a presença do governador Pedro Taques

Wilson também destaca o Geração de Renda, com padaria artesanal, a volta de alguns programas sociais como Peladão e ampliação do Siminina. Ele afirma que Mauro acha possível a alteração. “Confirmando a vitória, o prefeito está pronto para encaminhar à Câmara uma complementação do orçamento, adequando àquilo que estamos construindo com a sociedade na rua”.

Em relação ao cenário de dificuldade apresentado por Mauro, Wilson diz que, se eleito, o risco de atrasar salário não existe. “Vamos priorizar o ser humano, garantir o salário rigorosamente em dia, e pagar a RGA, como fiz da vez passada. Atraso com Wilson é descartado. Faço todos os cortes necessários, mas o servidor pode ter segurança de receber”.

Sobre a suspensão dos programas eleitorais pela Justiça, o tucano afirma que os juízes têm formação técnico-jurídico fantástica, mas não entendem de política. “A política exige que o cidadão tenha acesso a todas as informações. Não escondo meus parceiros, não tenho vergonha. Vejo que os juízes são expert preparados e qualificados, mas falta um pouco de compreensão política”.

Nesta linha, ressalta que também falta cerceamento tanto aos seus programas, como aos do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB). “Está reduzindo o campo de debate de politização das eleições. Campanha só de proposta o eleitor exige, mas quer conhecer também o passado de cada candidato, quem é o grupo. Me dizes com quem tu andas, que direi quem és, já dizia o ditado milenar”.

Em relação à expectativa na reta final do segundo turno, Wilson diz que espera que o eleitor possa comparar os candidatos em tudo. “Origem e grau de comprometimento com interesse público, capacidade de governabilidade, parceiros e propostas”.

Por fim, o tucano afirma que pretende construir duas novas avenidas em Cuiabá “São duas novas avenidas, domingo vou fazer uma caminhada de 5 km na mata para conhecer um novo projeto, ligando o bairro Doutor Fabio à região do Osmar Cabral com João Del Rey. Essa obra eu quero fazer diretamente pela prefeitura, exceto a ponte que iremos licitar. Quero começar pelo menos nesse primeiro ano essas duas avenidas”, conclui.