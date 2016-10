Wilson questiona contrato na AL e Emanuel reage com poleiro político

Elaine Costa Para Emanuel, denúncia apresentada no debate da rádio CBN representa ato de desespero de Wilson

O candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) voltou a acusar o adversário Wilson Santos (PSDB) de baixaria na campanha. Além de rebater denúncia sobre suposta irregularidade em sua situação de funcionário da Assembleia, o peemedebista chama o grupo contrário de “poleiro político sujo”.

Emanuel afirma que já havia alertado no programa de televisão que com a liderança nas pesquisas com a proximidade do dia das eleições, a “baixaria e o desespero” aumentariam. “Eu só posso atribuir a isso essa mal surrada nota que espanca e que maltrata sem dó a verdade sobre a minha situação de funcionário da Assembleia Legislativa”, declarou.

O candidato do PMDB argumenta que começou a trabalhar em 1983. Lembra ainda que a Constituição promulgada em outubro de 1988 garante a estabilidade, para quem completasse naquela data cinco anos de serviço, ainda que fosse transitório. “Essa foi uma decisão dos constituintes de 1986 e 1988. E é fato também que eu trabalhei no gabinete do então deputado federal Jonas Pinheiro, em Brasília, em dois mandatos”, completou, garantindo que tudo pode ser comprovado facilmente na Câmara dos Deputados, como também aqui na Assembleia de Mato Grosso.

Conforme Emanuel, a denúncia apresentada no debate da rádio CBN representa ação de desespero do adversário que quer atacar sua vida funcional como funcionário da Assembleia. Ele declara também que a denúncia demonstra o nível que Wilson pretende impor à eleição até 30 de novembro.

Além disso, Emanuel volta a declarar que Wilson se elegeu em 2004 destruindo reputação de Alexandre César (PT). O peemedebista ainda acusa o tucano de atacar de forma covarde o então candidato Mauro Mendes (PSB) em 2008.

“Quero dizer claramente que a população de Mato Grosso e de Cuiabá o conhecem bem. Comigo essa situação não vai colar e a verdade vencerá. No dia 30 será Emanuel Pinheiro, campanha limpa derrotando o poleiro político sujo de Wilson”, concluiu Emanuel.

Veja abaixo o levantamento sobre a situação funcional de Emanuel divulgado pela equipe de Wilson: