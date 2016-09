Wilson questiona rejeição de 54%; Emanuel vê empate técnico com 1º

Gilberto Leite/Rdnews Emanuel avalia que, considerada a margem de erro, está na briga pela primeira colocação no Ibope

Após o levantamento do Ibope sobre a corrida eleitoral em Cuiabá, divulgado ontem, o candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) comemorou o resultado que o coloca em empate técnico com o primeiro colocado, o Procurador Mauro (Psol). Já Wilson Santos (PSDB) questionou o percentual de rejeição de 54%. O Procurador preferiu não se manifestar porque disse que não comenta pesquisas eleitorais.

Emanuel Pinheiro (PMDB) avaliou que, na margem de erro, está na briga pela primeira colocação. “Sou um nome novo para a disputa pela prefeitura. O bom resultado demonstra que estamos no caminho certo e que a população está recebendo muito bem as nossas propostas e a nossa campanha propositiva”, destacou.

Conforme a pesquisa, o primeiro colocado, o procurador Mauro (PSOL) está em primeiro lugar, com 24 pontos na preferência do eleitor, seguido de Emanuel Pinheiro com 22 pontos. “Esse resultado é um ânimo para a nossa militância. Isso vai dar ainda mais gás para podermos trabalhar por um Cuiabá melhor”, ressaltou.

O candidato tucano avaliou como “positivo” o resultado da primeira pesquisa, entretanto não entendeu e disse que o percentual de rejeição em 54% o surpreendeu. “Eu quero entender, porque eu somei toda a rejeição e ela passou de 100%, deu 109%. Eu não entendi os números da pesquisa da TV Centro América/Rede Globo. Se você somar 54% com mais os outros não da 100%, da 109%. Então eu quero entender essa pesquisa”, afirmou o candidato.

Apesar da controvérsia, Wilson afirma que já esperava ter uma rejeição maior pelo fato de ser o candidato com maior “visibilidade” entre os seis que disputam a Prefeitura de Cuiabá. Para ele, o índice não preocupa: “Nós vamos trabalhar e vamos derrubá-lo”, argumenta.

Pesquisa

A Pesquisa Ibope divulgada ontem (2) apontou que o Procurador Mauro (Psol) lidera a corrida eleitoral em Cuiabá com 24% das intenções de voto. Como a margem de erro é de 4 pontos percentuais, o candidato peemedebista, embora apareça com ligeira vantagem, 22%, está empatado tecnicamente com o tucano Wilson Santos, que figura com 18%. Julier Sebastião (PDT) e Serys Slhessarenko cravaram 6% cada. O lanterna é Renato Santtana, da Rede, que registra somente 1%.

A avaliação está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) sob o protocolo MT-04797/2016. O Ibope ouviu 602 eleitores entre 29 de agosto e 1º de setembro. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de quatro pontos para mais ou para menos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.