Wilson registra compromisso de ficar quatro anos na Prefeitura de Cuiabá

Assessoria Wilson faz compromisso em cartório para afastar dúvida quanto ao cumprimento do novo mandato

O candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB) protocolizou registro no Cartório do 1º Ofício de Cuiabá, nesta quarta (26), de documento no qual firma compromisso de permanecer quatro anos de mandato à frente da Prefeitura. Embora repita sempre que ficará no cargo de janeiro de 2017 até dezembro de 2020, o tucano tem sido fustigado pelo adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), que anuncia sua possível saída precoce do Palácio Alencastro, caso seja eleito.

Segundo Wilson, o ato de registrar o compromisso em cartório serve para afastar qualquer dúvida dos eleitores em relação ao cumprimento do eventual mandato de prefeito. “Fiz questão de vir ao Cartório mais antigo, mais tradicional de Mato Grosso e registrar meu compromisso publicamente com a população cuiabana. Vencendo domingo, serão quatro anos de um grande mandato por Cuiabá”, declarou o candidato do PSDB.

Wilson também se declara confiante na vitória. Ele afirma que a sociedade o trouxe para o segundo turno e lhe concederá a vitória no próximo domingo (30). “O eleitor cuiabano é muito cuidadoso com o voto e vota com a razão. Foi o que aconteceu. Os dois candidatos com maior potencial foram para o segundo turno. Meu crescimento veio na comparação do histórico e dos grupos políticos. Isso nos dá confiança”, completou.

Na propaganda eleitoral na TV, Emanuel mostra vídeo da campanha de 2008 em que Wilson prometia cumprir os quatro anos de mandato caso fosse reeleito prefeito de Cuiabá. O tucano venceu as eleições e renunciou em 2010 para disputar o Governo do Estado, deixando o então vice Chico Galindo (PTB) na chefia do Executivo.

Na disputa pelo Governo do Estado, Wilson amargou a terceira colocação e o desgaste foi superado apenas em 2014 quando foi eleito deputado estadual. Atualmente, o tucano argumenta que só deixou a Prefeitura para tentar impedir que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) saísse vencedor da disputa em 2010.