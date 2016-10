Wilson repete denúncias; Emanuel elogia ação de Virgínia no Siminina

Reprodução Dando um tom mais político à mensagem,Emanuel destaca e promete manter o programa Siminina

A denúncia feita pelo candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), de suposto pagamento de propina a empresas de pessoas da família do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) ocupou, mais uma vez, a maior parte do tempo de 10 minutos do horário eleitoral gratuito, disponibilizados aos candidatos.

Após dedicar menos de dois minutos a citação de pesquisa eleitoral que o colocaria em condição de empate técnico com Emanuel, Wilson discorre sobre obras que fez e fará como prefeito, se eleito, e diz que sua maior obra será melhorar a vida de mães trabalhadoras que precisam de creches e mães que sonham em ver os filhos na universidade.

Em seguida, retoma o assunto da denúncia, exibindo e enumerando notas fiscais que comprovariam o pagamento de uma quantia total de aproximadamente R$ 3,6 milhões pela Caramuru Alimentos, em datas posteriores à concessão de incentivos fiscais do Prodeic, a empresas do irmão de Emanuel, Popó, de sua cunhada Bárbara Pinheiro, e da irmã de Bárbara, Fabíola Noronha.

O tucano cita ainda mais dois pagamentos feitos a um escritório de advocacia da Capital que já representou os peemedebistas Carlos Bezerra e Teté Bezerra, além de afirmar que o próprio Emanuel é investigado por suposto envolvimento com a Caramuru Alimentos pelo Núcleo de Competência Originária (Naco), para pessoas que possuem foro privilegiado.

Para não deixar sem resposta às acusações, Emanuel reprisa parte do programa já veiculado nesta quarta (26), no qual afirma que Wilson usou gravação adulterada para fazer a denúncia com intuito de prejudicar sua campanha.

Dando um tom mais político à mensagem, o peemedebista destaca a importância do programa Siminina, criado para acompanhar meninas de 6 a 14 anos em situação de risco e vulnerabilidade. As mensagens são de elogio ao trabalho iniciado pela ex-primeira dama Iracy França e atualmente supervisionado pela primeira dama Virgínia Mendes que já declarou via redes sociais, apoio a Emanuel, apesar de o partido do prefeito Mauro Mendes, o PSD, pertencer à coligação que apoia Wilson para a prefeitura. “Se tiver a honra de ser prefeito, vou continuar o Siminina”, diz Emanuel, acrescentando também programas Bom de Bola Bom de Escola e prioridade a idosos para financiamento da casa própria.

A mensagem é encerrada com depoimentos e clipe com imagens que enaltecem o candidato.