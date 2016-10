Wilson reprisa caso sobre Caramuru Alimentos; Emanuel se defende

Edson Rodrigues Emanuel diz que Wilson criou factóide na mídia, usando seu irmão Marco Polo e esposa dele, Barbara

Os candidatos a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB), repetiram nesta terça (25) os programas eleitorais de ontem. Enquanto Wilson mostrava imagens do debate realizado pela TV Record no domingo (23), quando ele apresentou a denúncia de corrupção de que o irmão de Emanuel (Popó Pinheiro) estaria supostamente envolvido em um esquema de corrupção com a empresa Caramuru Alimentos, o peemedebista se defendia dizendo que a acusação é “fantasiosa”.

“Wilson criou um factóide na mídia, usando meu irmão e sua esposa [Marco Polo e Barbara Pinheiro], que eram amigos dele. Wilson já fez isso antes. Na campanha de Alexandre César, em 2004, e nada foi comprovado. Em 2008, atacou Mauro Mendes e sua esposa de forma tão violenta”, disse o peemedebista.

Depois, completa: “Wilson é assim mesmo. Não tem limites. Ataca honra, calúnia, difama. No debate da TV Record, repetiu sua velha receita. Atribuiu a mim, de forma fantasiosa, o recebimento de propina de uma empresa de alimentos”, disse. O peemedebista ainda afirmou que não tem nenhuma relação com a empresa citada e que seus advogados já entraram com ação de danos morais contra Wilson.

Já Wilson abriu a peça alfinetando o adversário com o slogan “o candidato a prefeito que não foge dos debates”. A frase faz referência ao fato de que recentemente Emanuel cancelou a participação em alguns debates eleitorais. Na sequência, o tucano apresentou trechos do debate e apresentou propostas na área da saúde, educação e economia.

Wilson prometeu reativar o Cuiabá Vest e o Banco do Povo Cuiabano, o Cuiabanco, que fará empréstimos a microempreendedores que desejam expandir ou abrir um negócio. Ele também disse que vai criar o programa Prato Cheio, para famílias de baixa renda. O tucano ressaltou, ainda, o apoio recebido do governador Pedro Taques.

Emanuel, além de se defender, também apresentou algumas propostas. Voltou a dizer que vai construir 11 CMEis e novas creches para atender as crianças. Além disso, o peemedebista quer ampliar, por meio do programa Hora Estendida, o horário de funcionamento das creches para até às 19h30. Entre suas propostas para Cuiabá, Emanuel deu destaque também para a reativação do projeto Bom de Bola, Bom de Escola.