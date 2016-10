Wilson reprova irmão, alega não ter provas cabais e aponta desespero

Reprodução Wilson Santos com o irmão Elias Santos durante almoço em restaurante público

O candidato Wilson Santos diz reprovar atos que configurem crime eleitoral e repreende publicamente a atitude do irmão Elias Santos, presidente licenciado da Metamat, por supostamente coagir servidores públicos comissionados a participarem de reunião da campanha da coligação Dante de Oliveira. No entanto, declara que não há comprovação fática de que a voz apresentada no áudio da denúncia seja, de fato, de Elias.

Por meio de nota, afirma ainda que faz campanha limpa, responsável e calcada na legalidade. O candidato diz que o adversário Emanuel Pinheiro, ao fazer coletiva para denunciar a ação ilícita, demonstra desespero “com o crescimento de Wilson nas pesquisas divulgadas até o momento". Pelo Gazeta Dados, Emanuel, nos votos válidos, tem 14 pontos percentuais à frente de Wilson.

Com o áudio vindo a público, Elias foi exonerado do cargo de presidente da Metamat, posto em que está desde outubro de 2015. Na gravação, ele diz que haveria reunião na noite de quarta (19), no Hotel Fazenda Mato Grosso, e, em nome do governador Pedro Taques (PSDB), salienta que todos os comissionados estão convocados. Quem não fosse seria exonerado.

Horas após o ato vir a público, Taques exonerou o presidente e determinou que o Conselho Deliberativo da Metamat apure a conduta de Elias devido à denúncia de suposta infração eleitoral. Em nota, o Executivo também nega qualquer ordem de Taques para pressionar servidores comissionados.

Na coletiva, Emanuel declarou não acreditar que a ordem de coagir os servidores partiu de Taques. Avalia ainda que a atitude de Elias reflete o desespero dos adversários.

