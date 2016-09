Wilson usa a CPI do MT Saúde para atacar Emanuel, que aponta baixaria

Reprodução Reprodução de trecho do programa eleitoral de Wilson Santos, em que ataca Emanuel Pinheiro

Na última semana de veiculação do programa eleitoral, no primeiro turno, o candidato Wilson Santos (PSDB) foi para o “ataque” contra Emanuel Pinheiro (PMDB), que se defendeu das acusações do tucano. O ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT), por sua vez, teceu críticas a ambos. As peças foram exibidas nesta segunda (16), pela manhã.

O programa do tucano voltou a criticar o relatório final de Emanuel, então relator da CPI do MT Saúde, visto que não culpou ex-gestores do plano pelo rombo de R$ 21 milhões. O programa veicula que o ex-presidente do MT Saúde, Yuri Bastos, agora, é doador da campanha do peemedebista.

Durante a sua exibição, Wilson pontuou que quando assumiu a prefeitura, em 2005, as finanças estavam desequilibradas, mas que conseguiu colocá-las no lugar. Por isso, em momento de crise, a administração púbica necessita de pessoa experiente.

Já o peemedebista disse que Wilson o ataca de forma desonesta. E que o tucano conseguiu se eleger à Prefeitura de Cuiabá destruindo a honra de seus adversários. A peça exemplifica a disputa com Alexandre César (PT), em 2004, e com Mauro Mendes (PSB), em 2008. “Agora repete as mesmas baixarias. Todas as mentiras de Wilson serão desmascaradas uma a uma. O jogo sujo não vencerá”, diz trecho do programa.

No campo das propostas, Emanuel voltou a prometer a implantação da escola do servidor público. Caso seja eleito, promete também criar o programa Anjo da Guarda, no qual policiais vão atuar nas proximidades de escolas e creches.

Julier, por sua vez, exibiu a peça eleitoral afirmando que Wilson implora por apoio do prefeito Mauro Mendes (PSB), mas não o tem. Isso porque, segundo o programa, Mauro subiu no palanque do candidato, mas exigiu que o tucano não aparecesse, sendo que não o citou no discurso. “A mulher do prefeito (primeira-dama Virgínia Mendes) diz que ele é mentiroso”, diz o programa. Depois, a peça cita que o socialista também chamou Emanuel de traidor.

Com tônica mais amena, a ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB), veiculou o programa voltado para as mulheres. Caso seja eleita, prometeu implantar a secretaria especial da Mulher. Voltou a defender que o atual pronto-socorro seja transformado no hospital materno infantil. “Vamos liberar créditos para mulheres empreendedoras”, afirmou.

O procurador Mauro (Psol) reafirmou que seus adversários estão em pânico em razão do crescimento de sua campanha nas ruas. Convocou a população exercer o direito do voto e tirar os velhos políticos. O historiador Renato Santtana (Rede), por sua vez, defendeu a utilização da energia solar para evitar a emissão de gases poluentes, como o CO2.