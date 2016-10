Wilson vota ao lado de Taques e diz que vai respeitar resultado das urnas

Assessoria Wilson conta que durante o dia todo vai percorrer os colégios eleitorais da Capital e que, depois de finalizados os votos, acompanha resultados junto com o governador e segue para o local de apuração

O candidato da coligação “Dante do Oliveira” a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), votou neste domingo (30) acompanhado do governador de Mato Grosso Pedro Taques (PSDB) e de sua esposa Adriana Bussiki. Wilson destacou que nem sempre as pesquisas mostram o real desejo da população, mas afirma que respeita e que raramente tece alguma crítica a algum instituto ou pesquisa.“ Fizemos um trabalho de dois turnos longos. Vamos cumprir nosso dever cívico, exercer o voto, e esperar que a população possa refletir e dar um voto consciente”, disse.

O tucano diz ainda que, se perder, irá respeitar o resultado das urnas. "Nós saberemos aceitar qualquer resultado, trabalhamos para vencer as eleições, apresentamos propostas e até aqui falaram os candidatos, agora o povo é que vai falar, o povo fala e o candidato respeita a posição do povo".

Wilson conta que durante o dia todo vai percorrer os colégios eleitorais, e que depois de finalizados os votos, irá acompanhar os resultados no mesmo lugar que todas as vezes, junto com o governador. “Vou para casa tomar um banho bem tomado e seguir para o Centro de Eventos do Pantanal”.

O governador Pedro Taques destaca que todos os eleitores estão "cada vez mais "linkados" como tudo que está acontecendo e capazes de votar corretamente. Segundo ele, o povo sabe votar e, no final do dia, vai dizer "a verdade das urnas".” Nós comentaremos o resultado no final das eleições. Vamos deixar a população votar tranquilamente. “Hoje não podemos fazer “projevitismo” político dentro de um local de votação”, frisa.

Wilson Santos começou a campanha em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, após desistência do atual prefeito Mauro Mendes (PSB), que seria o nome prioritário da coligação e conseguiu chegar ao segundo turno com Emanuel.