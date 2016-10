Wilson vota ao lado de Taques e promete novo ritmo durante 2º turno

Gabriele Schimanoski Após votar, o candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos faz o V de vitória e posa para fotos

O candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), acaba de votar na Escola Estadual Antônio Pinho Maciel Epaminondas, no bairro Baú, acompanhado do governador Pedro Taques e da esposa Adriana Bussiki. Após votar, fizeram o “V” da vitória e cumprimentaram diversos eleitores.

O trio agora seguirá rumo ao Ginásio Aécim Tocantins, no bairro Verdão, local onde o governador vota. Na agenda do candidato tucano o dia será de visitas nos maiores colégios eleitorais da Capital. Ainda não foi divulgado o local que Wilson acompanhará a apuração dos votos. “Em 1985 o cuiabano foi impedido de escolher o seu prefeito, então é um direito conquistado na rua, devemos muito ao Dante de Oliveira, e é um privilégio ter a presença do governador Pedro Taques acompanhando nosso voto”, diz o candidato.

Sobre expectativa deste primeiro turno, o tucano afirma que a eleição foi inédita e curta, no entanto, suficiente para passar a limpo toda sua trajetória na vida pública. "Apresentamos propostas, mostramos nossos parceiros e o grupo político, e estamos confiantes no segundo turno. Vamos confirmar primeiro, para depois falar".

O governador, por sua vez, ressalta que a avaliação é melhor possível. Segundo ele, o grupo conseguiu mostrar que Wilson é o melhor para Cuiabá. "As pesquisas revelam. Mas eleição e garimpo só depois da apuração, temos a certeza que estaremos no segundo turno. Que o cidadão possa escolher melhor".

Entretanto, Taques se mantém cauteloso e reforça que a tendência é aguardar o resultado da votação. "Nós não podemos falar da janta antes do almoço. Não podemos falar de aliança do segundo turno antes da apuração das urnas".

Em relação aos debates ocorridos neste primeiro momento, Wilson aponta que cresceu 3 pontos por embate, o que, segundo ele, totalizam 10 mil votos. "Quanto mais no segundo turno, melhor". Neste sentido, o tucano afirma que fará outra campanha no segundo turno, e que ontem (1°), o senador Aécio Neves ligou para parabenizá-lo. Esta semana Wilson vai gravar com o governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Ele acrescenta que virá no segundo turno com outro ritmo.