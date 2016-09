Xuxu Dal Molin divulga falsa pesquisa e é multado em R$ 53 mil pela Justiça

Reprodução Com decisão do juiz Anderson Candiotto, Xuxu foi a quinta pessoa na cidade a receber multa na cidade

O ex-prefeito de Sorriso, Xuxu Dal Molin (PSC), foi multado pela Justiça Eleitoral em R$ 53 mil por divulgar uma falsa pesquisa nas redes sociais. Elaborada sob a forma de enquete, a “pesquisa” foi considerada irregular, já que não foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e poderia confundir o eleitor.

Xuxu, depois que renunciou ao cargo de vice-prefeito de Dilceu Rossato (PSB) em agosto passado, decidiu apoiar o candidato Ari Lafin (PSDB), e começou a usar as redes sociais para atacar o atual prefeito Dilceu Rossato (PSB), que disputa a reeleição.

Com a decisão do juiz Anderson Candiotto, da 36ª Zona Eleitoral, Xuxu foi a quinta pessoa na cidade a receber a multa. No último dia 28 o magistrado já havia aplicado a multa no mesmo valor ao candidato a vice-prefeito de Lafin, o professor Gerson, e ainda para Everson Moreira, Toco Baggio e Renan Eidt (DJ Dudinha).

O juiz também determinou que num prazo de duas horas a enquete fosse retirada das redes sociais. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), qualquer internauta que compartilhou a enquete irregular também poderá ser multado.

A representação é de autoria da coligação “Sorriso no Rumo Certo”, encabeçada por Rossato.

“Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, o Juiz Eleitoral poderá determinar a suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de seus resultados”, considerou.

Conforme as decisões anteriores, a enquete divulgada pelas redes sociais violou o artigo 23 da resolução 23.453 do TSE que veda, no período eleitoral, “a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Parágrafo único. Entende-se por enquete ou sondagem a pesquisa de opinião pública que não obedeça às disposições legais e às determinações previstas nesta resolução.”